Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

Сьогодні, 17 квітня, відбудуться другі чвертьфінальні матчі Ліги Європи УЄФА-2024/25, другого за статусом єврокубка після Ліги чемпіонів.

ЧЕТВЕР, 17 КВІТНЯ, 22:00. ФРАНКФУРТ ШТАДІОН, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Тижнем раніше командам не вдалося виявити сильнішого, обмінявшись голами Юго Екітіке й Педро Порро в першому таймі поєдинку, що проходив на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні. На власному полі в Лізі Європи команда Діно Топпмеллера має чотири звитяги, три з яких були "сухими", та одну нічию, тож колективу Анже Постекоглу досягнути бажаного результату буде вкрай непросто.

Тоттенгем на виїзді в той же час виступає доволі суперечливо, маючи дві перемоги, одну нічию й дві поразки в ході поточної кампанії оновленого турніру. Майбутнє нинішнього керманича лондонців буде під іще більшим питанням, якщо клуб вилетить із Ліги Європи, тим самим майже напевно попрощавшись з участю в єврокубках наступного сезону.

Айнтрахт Франкфурт, який є переможцем Ліги Європи-2021/22 і Кубка УЄФА-1979/80, прагне повторити ці успіхи й наразі виглядає цілком спроможним досягнути бажаної цілі. Попри кілька невдач на внутрішній арені, клуб усе ще йде третім у Бундеслізі, націлившись на повернення до Ліги чемпіонів, тоді як його сьогоднішній суперник зараз проводить найгірший у своїй сучасній історії сезон в АПЛ.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Діно Топпмеллера. Так, на перемогу Айнтрахта в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.40, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.82. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75. Прохід німців до наступної стадії оцінюється в 1.80, а англійців — в 2.01.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Айнтрахт Франкфурт: К. Сантос — Крістенсен, Кох, Тута, Теат — Скірі, Ларссон — Баоя, Гетце, Браун — Екітіке

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон — Джонсон, Соланке, Сон

Не зіграють: Чендлер, Трапп — Дансо

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

ЧЕТВЕР, 17 КВІТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ДЕ САН МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На Айброкс Стедіум у Глазго Атлетік так і не зумів скористатися доволі раннім вилученням із боку Рейнджерс (Робін Преппер), хоча мав кілька хороших нагод відкрити рахунок у поєдинку, що завершився внічию (0:0). Тим не менш, очікується, що клуб із Більбао все ж дістанеться наступного раунду турніру, де може зустрітися з грандом французького (Ліон) або англійського (МЮ) футболу.

На користь колективу Ернесто Вальверде говорить зокрема й той факт, що на власному полі в ході поточної кампанії він зазнав усього двох поразок при шести нічийних результатах і 14-ти звитягах. Атлетік націлений на максимальний результат у Лізі Європи, адже вихід до єврокубкового фіналу, який вперше прийматиме саме Естадіо де Сан Мамес — справа честі для клубу.

Рейнджерс усе ще шукає себе після звільнення Філіппа Клемана. Під керівництвом тимчасового керманича Баррі Фергюсона клуб із Глазго виступає вкрай нестабільно, одного дня перемагаючи Селтік на виїзді, тоді як пізніше — "сухо" поступаючись Хіберніану вдома. Саме цієї стабільності може й не вистачити для виходу до півфіналу плей-оф оновленої ЛЄ.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ернесто Вальверде. Так, на перемогу Атлетіка в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.41, тоді як потенційний успіх Рейнджерс оцінюється показником 7.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.95. Прохід іспанців до наступної стадії оцінюється в 1.17, а шотландців — в 4.95.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетік Більбао: Агірресабала — де Маркос, Вівіан, Альварес, Лекуе — Руїс де Галаррета, Хаурегісар — Н. Вільямс, Сансет, Беренгер — Саннаді

Рейнджерс: Келлі — Таверньєр, Балогун, Їлмаз, Жефте — Раскін, Баррон — Черни, Хаджі, Ігаман — Дессерс

Не зіграють: Берчіче — Преппер, Касанвірджо, Стерлінг

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

ЧЕТВЕР, 17 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На стадіоні Аспмюра в Буде Лаціо минулого тижня повторив долю Роми зразка 2022 року. Тоді запеклий ворог "орлів" спочатку теж зазнав поразки в Норвегії у першому чвертьфінальному матчі, але Ліги конференцій і з рахунком 1:2, а не 0:2. Удома ж "вовки" розгромили Буде/Глімт (4:0), у підсумку здобувши трофей пізніше, і команда Марко Бароні сподіватиметься на повторення цього сценарію.

Лаціо має всього дві поразки (обидві — у Серії А) при дев'яти нічийних результатах і 11-ти звитягах на власному полі в усіх турнірах поточної кампанії. Буде/Глімт же своїм єврокубковим досягненням завдячує саме домашнім виступам, тоді як на виїзді колектив К'єтіла Кнутсена тричі поступився, два рази зіграв унічию й тільки раз переміг свого суперника.

Головному з наявних восьми учасників чвертьфіналу плей-оф Ліги Європи андердогу буде дуже складно втримати далеко не найбільшу перевагу і якщо умовний Олімпіакос, з яким Буде/Глімт упорався в минулому раунді турніру, уникнути вильоту не зумів, то в Лаціо є все для того, щоб цієї долі не повторити й уперше з 2003 року дістатися єврокубкового півфіналу.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Марко Бароні. Так, на перемогу Лаціо в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Буде/Глімт оцінюється показником 7.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.10. Прохід італійців до наступної стадії оцінюється в 2.46, а норвежців — в 1.55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Марушич — Ровелла, Гендузі — Ісаксен, Педро, Дзакканьї — Кастельянос

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Гундерсен, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Салтнес — Бломберг, Гег, Гауге

Не зіграють: Тавареш, Патрік — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:1

ЛАЦІО ПРОЙДЕ ДАЛІ ПІСЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧАСУ

ЧЕТВЕР, 17 КВІТНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулого четверга на ОЛ Стедіум у Десін-Шарп'є команди обмінялися голами протягом першого тайму й наприкінці другого, так і не виявивши сильнішого. Це була третя поспіль виїзна нічия Манчестер Юнайтед із Ліоном, тоді як на власному полі англійці раніше здобули дві перемоги й команда Рубена Аморіма сподіватиметься продовжити цю серію сьогодні ввечері.

Манчестер Юнайтед добре виступає на власному полі в ході поточної кампанії Ліги Європи, маючи чотири звитяги та один нічийний результат, який мав місце ще на старті основного етапу оновленого єврокубка. Значний тиск на гранд чемпіонату Англії створює його турнірне положення на внутрішній арені, яке навряд чи дозволить їм вийти бодай до Ліги конференцій на наступний сезон.

Колектив Паулу Фонсеки в свою чергу продовжує боротьбу за топ-3 чемпіонату Франції, націлившись на першу з 2020 року автоматичну кваліфікацію до Ліги чемпіонів. Ліон не знає смаку поразок у виїзних поєдинках (3В, 2Н) поточної кампанії ЛЄ, але французи також ніколи не виходили переможцями з двоматчевих єврокубкових дуелей після домашніх нічиїх у перших поєдинках (дев'ять випадків).

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Ліона оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20. Прохід англійців до наступної стадії оцінюється в 1.39, а французів — в 3.00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Йоро — Далот, Каземіро, Угарте, Доргу — Б. Фернандеш, Гойлунн, Гарначо

Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Ніакате, Тальяфіко — Толіссо, Акуоку, Верету — Шеркі, Мікаутадзе, Альмада

Не зіграють: Діалло, Кольєр, де Лігт, Еванс, Гевен, Мартінес, Зіркзе — Фофана, Нуама

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА