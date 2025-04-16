Ліга Європи

Камерунець пропустив останню гру з Ньюкаслом на тлі помилок у першому поєдинку Ліги Європи.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі ліонський Олімпік.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім напередодні цього протистояння повідомив, що Андре Онана повернеться у ворота його команди на другий матч із Ліоном після того, як він не зіграв в останньому поєдинку АПЛ проти Ньюкасла.

"Онана зіграє завтра", — сказав Аморім на пресконференції перед грою.

Матч-відповідь Манчестер Юнайтед — Ліон відбудеться 17 квітня. Початок — о 22:00. Перша гра завершилася унічию 2:2.