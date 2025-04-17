Ліга Європи

Син легенди німецького футболу будує свою історію.

Головний тренер франкфуртського Айнтрахту Діно Топмеллер висловився напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи з лондонським Тоттенгемом (перший матч — 1:1). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це дуже велика подія, дуже важливий матч. Найзначніший у моїй тренерській кар'єрі. Ми віримо в себе і нашу силу. Результат Тоттенгема в минулі вихідні (поразка в АПЛ Вулвергемптону 2:4 — прим.) не має значення. Зараз вони думатимуть тільки про Лігу Європи.

У таких матчах усе вирішує те, наскільки добре ти зіграєш в окремо взятий день. Кожен має бути готовий на сто відсотків. Впевнений, так і буде. Також важливо мати хороший план на гру і трохи везіння. Сподіваємося і на фактор домашніх трибун", — заявив Топмеллер.

Матч-відповідь між Айнтрахтом та Тоттенгемом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Діно Топмеллер є сином ветерана тренерського цеху німецького футболу Клауса Топмеллера, який разом з леверкузенським Баєром виходив до фіналу Ліги чемпіонів у 2002 року.