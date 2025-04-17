Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та лондонський Тоттенгем.

Франкфуртський Айнтрахт та лондонський Тоттенгем зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на Дойче-Банк-Парк на тлі нічиєї в першій грі (2:2).

Діно Топмеллер, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Анге Постекоглу, у свою чергу, залучив до стартового складу Теля на лівий фланг атаки.

Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Скірі, Ларссон — Браун, Гетце, Баоя — Екітіке.

Запасні: Граль, Сілевич, Аменда, Шаїбі, Ваї, Дауд, Узун, Чендлер, Нкунку, Батшуаї, Коллінз, Кнауфф.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон — Джонсон, Соланке, Тель.