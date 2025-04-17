Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють франкфуртський Айнтрахт та лондонський Тоттенгем.
Матіс Тель, Getty Images
17 квітня 2025, 21:29
Франкфуртський Айнтрахт та лондонський Тоттенгем зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на Дойче-Банк-Парк на тлі нічиєї в першій грі (2:2).
Діно Топмеллер, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Анге Постекоглу, у свою чергу, залучив до стартового складу Теля на лівий фланг атаки.
Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Скірі, Ларссон — Браун, Гетце, Баоя — Екітіке.
Запасні: Граль, Сілевич, Аменда, Шаїбі, Ваї, Дауд, Узун, Чендлер, Нкунку, Батшуаї, Коллінз, Кнауфф.
Запасні: Остін, Вайтмен, Дансо, Біссума, Рішарлісон, Грей, Кулушевські, Спенс, Одобер, Сарр, Девіс, Мур.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон — Джонсон, Соланке, Тель.
Гра Айнтрахт — Тоттенгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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