Франкфуртський Айнтрахт та лондонський Тоттенгем зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на Дойче-Банк-Парк на тлі нічиєї в першій грі (2:2).

Діно Топмеллер, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Анге Постекоглу, у свою чергу, залучив до стартового складу Теля на лівий фланг атаки.

Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Скірі, Ларссон — Браун, Гетце, Баоя — Екітіке.

Запасні: Граль, Сілевич, Аменда, Шаїбі, Ваї, Дауд, Узун, Чендлер, Нкунку, Батшуаї, Коллінз, Кнауфф.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон — Джонсон, Соланке, Тель.

Запасні: Остін, Вайтмен, Дансо, Біссума, Рішарлісон, Грей, Кулушевські, Спенс, Одобер, Сарр, Девіс, Мур.

Гра Айнтрахт — Тоттенгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.