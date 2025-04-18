Ліга Європи

Тоттенгем здолав Айнтрахт Ф на шляху до півфіналу Ліги Європи

Команда Анге Постекоглу не пропустила вперше за десять матчів у найбільш слушний момент.

Айнтрахт — Тоттенгем, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Айнтрахт — Тоттенгем 0:1 (перший матч – 1:1)

Гол: Соланке, 43 (пен.)



Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Скірі, Ларссон (Ваї, 76) — Браун (Кнауфф, 76), Гетце (Шаїбі, 17), Баоя (Узун, 58) — Екітіке.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон (Кулусевські, 45+1) — Джонсон (Дансо, 85), Соланке, Тель (Сарр, 79).



Попередження: Сантос, Крістенсен, Теат — Джонсон, Бентанкур, Ромеро