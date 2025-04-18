Ліга Європи

Головний андердог дістався наступного раунду турніру.

На Стадіо Олімпіко в Римі відбувся матч-відповідь чвертьфіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25, в якому Лаціо приймав Буде/Глімт.

Тижнем раніше італійці зазнали виїзної поразки від норвежців із рахунком 0:2. У другому протистоянні команді Марко Бароні нарешті вдалося уразити ворота колективу Шетіла Кнутсена. У першому таймі голом відзначився Валентін Кастельянос. Вже в компенсований час другої половини поєдинку їм удалося зрівняти загальний рахунок зусиллями Тіджані Носліна.

Протягом додаткового часу Лаціо й Буде/Глімт обмінялися результативними ударами Булає Діа та Андреаса Гелмерсена, не виявивши сильнішого, тож справа дійшла до серії пенальті, де гору взяли гості.

Лаціо — Буде/Глімт* 3:1 (по пен. 2:3, перший матч – 0:2)

Голи: Кастельянос, 21, Нослін, 90+3, Діа, 100 — Гелмерсен, 109

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Марушич (Тавареш, 68) — Гендузі, Ровелла (Весіно, 85) — Ісаксен (Чауна, 84), Педро (Діа, 68), Дзакканьї (Нослін, 88) — Кастельянос

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гундерсен, Бйоркан (Серлі, 103) — Ев'єн (Мое, 89), Берг, Салтнес (Фет, 56) — Бломберг (Гелмерсен, 76), Гег (Мяяття, 76), Гауге

Попередження: Ровелла, Лаццарі, Діа — Гег, Ев'єн, Гелмерсен, Берг, Шевольд

Вилучення: Гелмерсен, 120 (друге попередження)