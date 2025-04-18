Всі другі поєдинки чвертьфіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 завершено.

Перші протистояння наступної стадії турніру мають відбутися 1 травня, тоді як матчі-відповіді — 8-го. Півфінальні пари плей-оф єврокубка виглядають наступним чином:

Тоттенгем — Буде/Глімт
Атлетік Більбао — Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, фінал цього розіграшу Ліги Європи заплановано на 21 травня. Вирішальний поєдинок прийматиме Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія. 