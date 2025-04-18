На трофей претендують Атлетік Більбао, Буде/Глімт, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем.
Ліга Європи, Getty Images
18 квітня 2025, 00:59
Всі другі поєдинки чвертьфіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 завершено.
Перші протистояння наступної стадії турніру мають відбутися 1 травня, тоді як матчі-відповіді — 8-го. Півфінальні пари плей-оф єврокубка виглядають наступним чином:
Тоттенгем — Буде/Глімт
Атлетік Більбао — Манчестер Юнайтед
Нагадаємо, фінал цього розіграшу Ліги Європи заплановано на 21 травня. Вирішальний поєдинок прийматиме Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія.