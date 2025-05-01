Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги Європи, який відбудеться 1 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках першого півфінального матчу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 в Іспанії Атлетіку протистоятиме Манчестер Юнайтед.

ЧЕТВЕР, 1 ТРАВНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ДЕ САН МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Щоб дістатися домашнього фіналу оновленої Ліги Європи Атлетік має подолати значну перешкоду у вигляді Манчестер Юнайтед. Для клубу з Більбао це перший із сезону-2011/12 єврокубковий півфінал і другий в історії загалом, рахуючи Кубок УЄФА-1976/77. В обох випадках баски подолали півфінальну стадію, але зазнали поразки у вирішальних поєдинках.

У квітні колектив Ернесто Вальверде впорався з шотландським Рейнджерс в 1/4 фіналу плей-оф ЛЄ, саме на власному полі здобувши бажаний результат (2:0) після нічиєї на виїзді (0:0). Варто зауважити, що в ході цієї кампанії турніру Атлетік має шість із шести можливих перемог на Естадіо де Сан Мамес, чотири з яких були "сухими".

Манчестер Юнайтед у той же час у своїх шести виїзних матчах ЛЄ-2024/25 здобув тільки дві звитяги, чотири рази зігравши внічию. Зокрема, саме з нічийного результату (2:2) на виїзді манкуніанці стартували в дуелі з французьким Ліоном минулого місяця. Після цього клуби влаштували гольову феєрію на Олд Траффорд, переможцем з якої вийшла саме команда Рубена Аморіма (5:4).

Атлетік Більбао відпочивав минулими вихідними через фінал Кубка Іспанії, що проходив у неділю, тоді як Манчестер Юнайтед гостював у Борнмута в АПЛ. Один із небагатьох голів Расмуса Гойлунна в цьому сезоні врятував МЮ від поразки (1:1), але безвиграшна серія клубу в турнірі продовжилася до п'яти поєдинків (2Н, 3П), ставши першою такою з кінця кампанії-2018/19.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ернесто Вальверде. Так, на перемогу Атлетіка можна поставити з коефіцієнтом 2.09, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ернесто Вальверде, головний тренер Атлетіка: "У грі з Манчестер Юнайтед нам потрібно враховувати чимало факторів. Це велика команда з великими можливостями. Якщо зосередитися на чомусь одному, можна пропустити інше. МЮ може виграти Лігу Європи на раз-два, до того ж зараз для них це єдиний шанс потрапити до Ліги чемпіонів, що є турніром, в якому вони й мають брати участь".

Рубен Аморім, головний тренер Манчестер Юнайтед: "Сезон був важким у всіх аспектах, але я не бачу в цьому проблеми. Гравці чекають на цей матч із нетерпінням і здатні перемогти суперника. Це може змінити нашу динаміку на сьогоднішній день і на наступний сезон. Ми подивимося на сильні сторони Атлетіка й підлаштовуватимемося під них".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетік: Агірресабала — де Маркос, Вівіан, Альварес, Берчіче — Хаурегісар, Руїс де Галаррета — І. Вільямс, Беренгер, Н. Вільямс — Саннаді

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, Шоу — Мазрауї, Угарте, Каземіро, Доргу — Гарначо, Гойлунн, Фернандеш

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