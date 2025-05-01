Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги Європи, який відбудеться 1 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках першого півфінального матчу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 в Англії Тоттенгему протистоятиме Буде/Глімт.

ЧЕТВЕР, 1 ТРАВНЯ, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Продовжуючи свої намагання досягти бодай якогось успіху в сезоні-2024/25 Тоттенгем прийматиме головне відкриття поточної кампанії ЛЄ — Буде/Глімт. Майбутнє Анге Постекоглу в Лондоні під великим питанням, але здобуття "шпорами" першого за понад 40 років (Кубок УЄФА-1983/84) єврокубка може допомогти йому втриматися на посаді головного тренера.

Перед чвертьфіналом плей-оф проти Айнтрахта Тоттенгем не виглядав фаворитом через свою значну нестабільність. Вдома лондонці зіграли з франкфуртцями внічию (1:1), що тільки більше змушувало повірити в їхній подальший виліт, проте на виїзді "шпори" здобули перемогу, ще й зберігши свої ворота "сухими" (1:0).

Буде/Глімт тим часом увійшов в історію, ставши першим представником Норвегії у півфіналах єврокубків. Після домашньої перемоги над Лаціо (2:0) колектив К'єтіла Кнутсена поступився в надскладному матчі-відповіді в Римі (1:3), але футбольна фортуна була на боці скромного клубу з Буде під час серії пенальті (3:2).

Варто зауважити, що своїм успіхам на євроарені Буде/Глімт завдячує, здебільшого, саме поєдинкам на рідній Аспмюрі. Таким чином "шпори" цілком спроможні досягти бажаного результату сьогодні ввечері, але нестримний суперник зробить усе, щоб потенційна перевага Тоттенгема перед другим протистоянням була якомога меншою.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Анге Постекоглу. Так, на перемогу Тоттенгема можна поставити з коефіцієнтом 1.33, тоді як потенційний успіх Буде/Глімт оцінюється показником 9.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.60.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Анге Постекоглу, головний тренер Тоттенгема: "Буде/Глімт заслужив на своє місце в півфіналі. Вони подолали Лаціо та Олімпіакос, двох дуже складних суперників. Ми поставимося до норвежців з належною повагою і намагатимемося показати свою найкращу гру. Відсутність Патріка Берга є серйозною втратою для них, але мені здається, що вони виділялися насамперед командною грою, а не окремими виконавцями. Протягом останніх п'яти років вони продали багатьох гравців, але все ще демонструють солідні результати".

К'єтіл Кнутсен, головний тренер Буде/Глімт: "Я дуже сподіваюся, що гравці не думають про наше досягнення і зможуть налаштуватися на гру, хоч це й нелегко. Ми хочемо знаходити свою індивідуальність у кожній грі, як удома, так і на виїзді. Навіть проти сильних команд. Таким є наш шлях. Це частина нашого плану на сьогодні".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон — Кулусевські, Соланке, Тель

Буде/Глімт: хайкін — Шеволд, Бйортуфт, Гундерсен, Бйоркан — Мое, Фет, Салтнес — Бломберг, Гег, Гауге

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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