Ліга Європи

Португалець оформив дубль у ворота Атлетіка.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш проводить черговий вражаючий матч у Лізі Європи.

На 37-й хвилині португалець реалізував пенальті у ворота Атлетіка Більбао в першому півфіналі, встановивши на табло рахунок 2:0, а на 45-й забив з гри і довів перевагу "червоних дияволів" до крупної.

За даними Squawka, Фернандеш першим в історії досяг позначки в 30 результативних дій у плей-оф Ліги Європи.

В активі півзахисника вже 19 голів і 12 асистів у 32 поєдинках.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Атлетік — Манчестер Юнайтед.