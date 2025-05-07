Ліга Європи

Лідер "шпор" пропустить гру-відповідь півфіналу Ліги Європи через травму.

Вінгер та капітан Тоттенгема Сон Хин Мін не зіграє у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи проти Буде/Глімт. Про це повідомив головний тренер лондонців Анже Постекоглу на передматчевій пресконференції.

32-річний атакуючий півзахисник не поїхав із командою до Норвегії – він продовжує відновлення після травми.

За словами тренера, Сон має шанс повернутися до складу на гру проти Крістал Пелес, яка відбудеться 11 травня.

Нагадаємо, перша зустріч проти Буде/Глімт завершилася перемогою Тоттенгема з рахунком 3:1. Матч-відповідь пройде 8 травня, о 22:00.