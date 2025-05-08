Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють норвезький Буде/Глімт та лондонський Тоттенгем.

Норвезький Буде/Глімт та лондонський Тоттенгем зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги Європи УЄФА на стадіоні Аспмюра на тлі перемоги "шпор" у першій грі (3:1).

К'єтіль Кнутсен, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Мое в центрі оборони, тоді як Ев'єн та Берг гратимуть у центрі поля.

Анге Постекоглу, у свою чергу, залучив до стартового складу Кулусевські в центральному трикутнику.

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Мое, Гуннерсен, Бйоркан — Ев’єн, Берг, Сальтнес — Бломберг, Гег, Гауге.

Запасні: Лунн, Нільсен, Еукленн, Брунстад Фет, Гельмерсен, Мяятя, Серлі, Гансен, Єнссен.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські, Біссума, Бентанкур — Джонсон, Соланке, Рішарлісон.

Запасні: Остін, Вайтмен, Дансо, Тель, Грей, Спенс, Одобер, Сарр, Девіс, Мур.



Гра Буде/Глімт — Тоттенгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.