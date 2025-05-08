Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють норвезький Буде/Глімт та лондонський Тоттенгем.
Деян Кулусевські, Getty Images
08 травня 2025, 21:00
Норвезький Буде/Глімт та лондонський Тоттенгем зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги Європи УЄФА на стадіоні Аспмюра на тлі перемоги "шпор" у першій грі (3:1).
К'єтіль Кнутсен, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Мое в центрі оборони, тоді як Ев'єн та Берг гратимуть у центрі поля.
Анге Постекоглу, у свою чергу, залучив до стартового складу Кулусевські в центральному трикутнику.
Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Мое, Гуннерсен, Бйоркан — Ев’єн, Берг, Сальтнес — Бломберг, Гег, Гауге.
Запасні: Лунн, Нільсен, Еукленн, Брунстад Фет, Гельмерсен, Мяятя, Серлі, Гансен, Єнссен.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські, Біссума, Бентанкур — Джонсон, Соланке, Рішарлісон.
Запасні: Остін, Вайтмен, Дансо, Тель, Грей, Спенс, Одобер, Сарр, Девіс, Мур.
Гра Буде/Глімт — Тоттенгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.