Ліга Європи

Олександрія, найбільш ймовірно, виступить у Лізі конференцій.

У фіналі Кубка України-2024/25 донецький Шахтар здолав київське Динамо у післяматчевій серії пенальті та у 15 в своїй історії здобув цей трофей.

Таким чином, незважаючи на поточну третю сходинку в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, "гірники" отримали путівку до Ліги Європи.

Чи буде це пряма путівка для "гірників" або старт буде з кваліфікації — дізнаємося згодом, оскільки це залежить від низки факторів в інших європейських чемпіонатах.

Щодо Олександрії, яка йде другою в УПЛ, то з великою ймовірністю підопічні Руслана Ротаня вирушать до Ліги конференцій, якщо дивом не здобудуть чемпіонство за підсумками останніх двох турів.