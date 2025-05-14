Олександрія, найбільш ймовірно, виступить у Лізі конференцій.
ФК Шахтар Донецьк
14 травня 2025, 21:33
У фіналі Кубка України-2024/25 донецький Шахтар здолав київське Динамо у післяматчевій серії пенальті та у 15 в своїй історії здобув цей трофей.
Таким чином, незважаючи на поточну третю сходинку в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, "гірники" отримали путівку до Ліги Європи.
Чи буде це пряма путівка для "гірників" або старт буде з кваліфікації — дізнаємося згодом, оскільки це залежить від низки факторів в інших європейських чемпіонатах.
Щодо Олександрії, яка йде другою в УПЛ, то з великою ймовірністю підопічні Руслана Ротаня вирушать до Ліги конференцій, якщо дивом не здобудуть чемпіонство за підсумками останніх двох турів.