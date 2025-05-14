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Шахтар — Динамо Київ 1:1 (6:5 – пен.)
Голи: Еліас, 64 — Ярмоленко, 44

Шахтар: Різник — Вінісіус (Грам, 102), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко (Назарина, 62), Марлон (Криськів, 62), Судаков — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 62), Егіналду (Еліас, 46), Кевін.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко (Біловар, 112), Дубінчак (Вівчаренко, 105) — Михайленко, Шапаренко (Бражко, 74) — Ярмоленко (Волошин, 81), Буяльський (Піхальонок, 81), Кабаєв (Караваєв, 91) — Ванат.

Попередження: Егіналду, Марлон — Ванат, Ярмоленко, Дубінчак