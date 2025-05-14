Україна

Динамо Київ у фіналі Кубка України поступилось у серії пенальті Шахтарю

Два українських гранди обмінялись голами в таймах основного часу, а після важких овертаймів перейшли до футбольної лотереї.

Шахтар — Динамо Київ, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Динамо Київ 1:1 (6:5 – пен.)

Голи: Еліас, 64 — Ярмоленко, 44



Шахтар: Різник — Вінісіус (Грам, 102), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко (Назарина, 62), Марлон (Криськів, 62), Судаков — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 62), Егіналду (Еліас, 46), Кевін.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко (Біловар, 112), Дубінчак (Вівчаренко, 105) — Михайленко, Шапаренко (Бражко, 74) — Ярмоленко (Волошин, 81), Буяльський (Піхальонок, 81), Кабаєв (Караваєв, 91) — Ванат.



Попередження: Егіналду, Марлон — Ванат, Ярмоленко, Дубінчак