Ліга Європи

Football.ua разом із GGBET розповідають, де дивитися вирішальний поєдинок другого за статусом єврокубка.

У рамках фіналу Ліги Європи УЄФА-2024/25 зустрінуться представники англійської Прем'єр-ліги, а саме Тоттенгем і Манчестер Юнайтед.

Вирішальний поєдинок поточної кампанії єврокубка відбудеться в середу, 21 травня. Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Прийматиме протистояння Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія. Розсудить клуби з Лондона й Манчестера німецька суддівська бригада на чолі з Феліксом Цваєром.

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Де дивитися фінал Ліги Європи?

Вирішальний поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Манчестер Юнайтед в основний час — 2.44, успіх Тоттенгема — 3.00, нічия — 3.40. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Для Тоттенгема це четвертий в історії фінал Ліги Європи/Кубка УЄФА, а для Манчестер Юнайтед — третій. На рахунку лондонців дві звитяги, тоді як у манкуніанців — одна. Це перший із 2019 року вирішальний поєдинок другого за статусом єврокубка за участі двох англійських клубів і третій загалом.

Нагадаємо, що чинним переможцем єврокубка є Аталанта (Бергамо, Італія). У минулорічному фіналі клуб розгромив Баєр (Леверкузен, Німеччина) із рахунком 3:0 на Авіва Стедіум у Дубліні, Ірландія.

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