Ліга Європи

Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Тоттенгему протистоятиме Манчестер Юнайтед.

Протистояння прийматиме Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія. Відбудеться вирішальний матч у середу, 21 травня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

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Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Манчестер Юнайтед в основний час — 2.44, успіх Тоттенгема — 3.00, нічия — 3.40. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Тоттенгем підходить до фіналу на тлі шести поспіль матчів без поразок від Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, тож пропонуємо розглянути сценарій "Фора Тоттенгем: 0,0 (осн. час)", представлений показником 2.15.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш є одним із трьох найкращих бомбардирів Ліги Європи-2024/25 (сім голів). Ймовірність його результативного удару у фіналі оцінена коефіцієнтом 3.00.

У чотирьох попередніх вирішальних поєдинках єврокубка було забито два-три гола, тому також пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3 (осн. час)". Він представлений показником 1.85.

Нагадаємо, що для Тоттенгема це перший в історії фінал Ліги Європи або четвертий з урахуванням Кубка УЄФА, два з яких були успішними. Манчестер Юнайтед у вирішальному поєдинку ЛЄ братиме участь втретє, маючи одну звитягу.

Чинним переможцем є Аталанта, яка в минулорічному фіналі на Авіва Стедіум у Дубліні, Ірландія, розгромила Баєр із рахунком 3:0.

Слідкуйте за протистоянням Тоттенгем — Манчестер Юнайтед на Football.ua.

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