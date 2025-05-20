Ліга Європи

Football.ua разом із GGBET представляють коментар керманича Манчестер Юнайтед напередодні фіналу Ліги Європи проти Тоттенгема.

На стадіоні Сан-Мамес у Більбао відбудеться шостий в історії суто англійський фінал єврокубків — за трофей Ліги Європи УЄФА зійдуться лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Для обох клубів це шанс врятувати невдалий сезон і здобути путівку до Ліги чемпіонів, обійшовши стороною провал на внутрішній арені.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім поділився очікуваннями від майбутнього протистояння зі "шпорами" за другий за престижем єврокубковий трофей.

"Я можу сказати, що тут, перед фіналом, атмосфера зовсім інша. У матчах проти Атлетіка та Ліона все було абсолютно по-іншому. Навіть тиждень підготовки відчувається по-іншому. Увесь час я думаю лише вирішальний поєдинок Ліги Європи.

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Але буди відвертим: для мене фінал Ліги Європи – не найважливіше у цьому клубі. Так, це європейський трофей. Але, коли ти виграєш ЛЄ з Манчестер Юнайтед, вибачте, це не вважається чимось великим та знаковим. Для цього клубу цілі мають бути цілком очевидними – це АПЛ та Ліга чемпіонів. Але до цього нам станом на зараз ще дуже далеко.

Тому це лише один крок. Хоча так, фінал Ліги Європи у будь-якому випадку важливий, і ми готуємося до нього з усією відповідальністю", — заявив Рубен Аморім на передматчевій пресконференції.

Фінал Ліги Європи відбудеться у середу, 21 травня, о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Манчестер Юнайтед в основний час — 2.44, успіх Тоттенгема — 3.00, нічия — 3.40. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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