Football.ua разом із GGBET представляють коментар вінгбека Тоттенгема напередодні фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.
Педро Порро, Getty Images
20 травня 2025, 22:30
На стадіоні Сан-Мамес у Більбао відбудеться шостий в історії суто англійський фінал єврокубків — за трофей Ліги Європи УЄФА зійдуться лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Для обох клубів це шанс врятувати невдалий сезон і здобути путівку до Ліги чемпіонів, обійшовши стороною провал на внутрішній арені.
Крайній захисник "шпор" Педро Порро поділився очікуваннями напередодні вирішального протистояння з "червоними дияволам" у другому за престижем єврокубку.
"Ми віримо у себе. Та кампанія в Лізі Європи, яку ми пройшли, дає всі підстави для впевненості. Це був дійсно сильний шлях, і тепер наше завдання — гідно його завершити. Ми маємо повністю зосередитися на собі — на 200%. Суперник заслуговує на повагу: вони дісталися фіналу, не зазнавши жодної поразки. Це багато про що говорить.
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Наше головне завдання — залишатися максимально сконцентрованими. Ми чітко розуміємо, що потрібно зробити, і знаємо, як це реалізувати на полі.
Так, за плечима — роки без трофеїв. Але для нас це лише додаткова мотивація. Ми усвідомлюємо, про що говорять ззовні — і це природно після такої паузи. Проте вся наша увага спрямована на дії, які маємо виконати як єдина команда.
Ми розуміємо значення цього моменту. І, як я вже казав, ми повністю сфокусовані на власній грі", — цитує слова Педро Порро офіційний сайт УЄФА.
Фінал Ліги Європи відбудеться у середу, 21 травня, о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Манчестер Юнайтед в основний час — 2.44, успіх Тоттенгема — 3.00, нічия — 3.40. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!
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