Ліга Європи

Football.ua разом із GGBET представляють коментар вінгбека Тоттенгема напередодні фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

На стадіоні Сан-Мамес у Більбао відбудеться шостий в історії суто англійський фінал єврокубків — за трофей Ліги Європи УЄФА зійдуться лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Для обох клубів це шанс врятувати невдалий сезон і здобути путівку до Ліги чемпіонів, обійшовши стороною провал на внутрішній арені.

Крайній захисник "шпор" Педро Порро поділився очікуваннями напередодні вирішального протистояння з "червоними дияволам" у другому за престижем єврокубку.

"Ми віримо у себе. Та кампанія в Лізі Європи, яку ми пройшли, дає всі підстави для впевненості. Це був дійсно сильний шлях, і тепер наше завдання — гідно його завершити. Ми маємо повністю зосередитися на собі — на 200%. Суперник заслуговує на повагу: вони дісталися фіналу, не зазнавши жодної поразки. Це багато про що говорить.

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