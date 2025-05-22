Ліга Європи

"Шпори" програли тільки в одному з чотирьох своїх фіналів єврокубка.

У фіналі Ліги Європи УЄФА-2024/25 на Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія, Тоттенгем здолав Манчестер Юнайтед.

Тоттенгем здобув трофей уперше з 2008 року

Для "шпор" це третій успіх в єврокубку. У 1972-му й 1984-му лондонці впоралися з Вулвергемптоном (3:2 за сумою двох матчів) і Андерлехтом (2:2 за сумою двох матчів, 4:3 серія пен.) відповідно.

Також зазначимо, що в 1974 році Тоттенгем у фіналі Кубка УЄФА поступився Феєнорду (2:4 за сумою двох матчів).

Нагадаємо, що рекордсменом за кількістю перемог у турнірі є Севілья (7 — 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023).