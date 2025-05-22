Ліга Європи

Форвард Манчестер Юнайтед прокоментував поразку в фіналі Ліги Європи.

Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у Більбао в рамках фіналу Ліги Європи УЄФА.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри нападник "Червоних дияволів" Алехандро Гарначо прокоментував виступ власної команди.

"Цей сезон у нашому виконанні був лайном. Ми програли фінал. Ми нікого не можемо перемогти в АПЛ. Це все дуже важко.

Тим часом у єврокубках грав у кожному раунді, поки не дійшов до фіналу. Але сьогодні зіграв лише 20 хвилин.

Тепер із нетерпінням чекаю, як буду насолоджуватись літом, а там подивимось", — заявив аргентинський виконавець.

Заключний матч сезону Манчестер Юнайтед проведе на власному полі проти бірмінгемської Астон Вілли.