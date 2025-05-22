Форвард Манчестер Юнайтед прокоментував поразку в фіналі Ліги Європи.
Алехандро Гарначо, Getty Images
22 травня 2025, 11:01
Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у Більбао в рамках фіналу Ліги Європи УЄФА.
Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи
Після завершення гри нападник "Червоних дияволів" Алехандро Гарначо прокоментував виступ власної команди.
"Цей сезон у нашому виконанні був лайном. Ми програли фінал. Ми нікого не можемо перемогти в АПЛ. Це все дуже важко.
Тим часом у єврокубках грав у кожному раунді, поки не дійшов до фіналу. Але сьогодні зіграв лише 20 хвилин.
Тепер із нетерпінням чекаю, як буду насолоджуватись літом, а там подивимось", — заявив аргентинський виконавець.
Заключний матч сезону Манчестер Юнайтед проведе на власному полі проти бірмінгемської Астон Вілли.