Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 21 травня 2025 року.

Тоттенгем впорався з Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи УЄФА-2024/25, що проходив на Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія.

Номінальні господарі поля вийшли вперед ближче до завершення першого тайму протистояння зусиллями Бреннана Джонсона. Протягом другої половині поєдинку їм не вдалося збільшити свою перевагу, але й уже здобутої вони не втратили, здобувши перший із 2008 року трофей.

Для Тоттенгема це перша з 1984 року перемога в ЛЄ/Кубку УЄФА, а також третя загалом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Джонсон, 42



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі (Спенс, 90) — Сарр (Грей, 90), Біссума, Бентанкур — Джонсон (Дансо, 78), Соланке, Рішарлісон (Сон, 67).



Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, Шоу — Мазрауї (Далот, 85), Каземіро, Фернандеш, Доргу (Мейну, 90) — Діалло, Маунт (Гарначо, 71) — Гойлунн (Зіркзе, 71).



Попередження: ван де Вен, Рішарлісон — Діалло, Зіркзе, Магвайр, Лінделеф (не на полі), Еванс (не на полі)