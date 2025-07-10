Ліга Європи

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги Європи, який відбудеться 10 липня, розпочавшись о 21:00.

У першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2024/25 український Шахтар прийматиме фінський Ільвес у Словенії.

ЧЕТВЕР, 10 ЛИПНЯ, 21:00. СТАДІОН СТОЖИЦЕ, ЛЮБЛЯНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРК НАГТЕГААЛ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Вперше із сезону-1999/00 Шахтар стартує в єврокубках не з групового етапу/основного раунду або бодай кваліфікації Ліги чемпіонів. Проте, здобуття Кубка України в напруженій боротьбі з Динамо у фіналі турніру дозволило "гірникам" опинитися в Лізі Європи, де їхній шлях розпочнеться з двох матчів проти другої найкращої команди чемпіонату Фінляндії-2024.

Після першого за 29 років фінішу поза топ-2 чемпіонату України донеччани прагнуть задати темп новій кампанії. На відміну від свого суперника, Шахтар підходить до сьогоднішнього протистояння на тлі контрольних поєдинків і з новим головним тренером. Колектив Арди Турана на зборах упорався з хорватською Горицею (1:0), тоді як із чеським Словацко обмінявся голами, зігравши внічию (1:1).



Підопічні Юунаса Рантанена після найкращого з 1985 року виступу в своєму чемпіонаті й зараз веде боротьбу за перемогу в ньому. У 15-ти матчах турніру Ільвес набрав 29 залікових балів, всього одним поступаючись КуПС (16 матчів) та Інтеру Турку (14). У Лізі Європи "рисі" братимуть участь утретє, раніше двічі зазнавши невдач якраз у першому раунді кваліфікації.

Шахтар уникнув поразок у семи (5В, 2Н) своїх попередніх перших матчах відборів до єврокубків. Очевидно, що й зараз від них очікують якнайкращого результату у вигляді продовження виступів у другому за статусом клубному турнірі УЄФА. Гранд УПЛ сьогодні ввечері має зробити значний крок назустріч наступному раунду, де переможець цієї пари протистоятиме Бешикташу.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.17, тоді як потенційний успіх Ільвеса оцінюється показником 13.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, П. Енріке — Бондаренко, М. Гомес, Судаков — Аліссон, Егіналду, Кевін

Ільвес: Віртанен — Мяєнпяа, М'єттунен, Рале — Валліус, Ветелі, Поповіч, Юккола — Седербек, Ала-Мюллюмякі — Акін'ємі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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прогноз 3:1

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