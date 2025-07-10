Ліга Європи
10 липня 2025, 22:54
Шахтар із дублем та хет-триком асистів Аліссона розбив Ільвес
У першому ж матчі доля дуелі проти фінського суперника для "гірників" була майже вирішена.
Шахтар — Ільвес, Getty Images
10 липня 2025, 22:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Ільвес 6:0
Голи: Аліссон, 25, 48, Еліас, 43, Кевін, 74, Педріньйо да Сілва, 88, Невертон, 89
Шахтар: Різник — Конопля (Вінісіус, 72), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Педріньйо да Сілва, 58), Марлон, Судаков (Очеретько, 58) — Кевін, Еліас (Невертон, 72), Аліссон.
Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Вяйсянен, Рале — Валліус (Улунду, 63), Поповіч, Ветелі (Ала-Мюллюмякі, 78), Юккола — Седербек, Ріскі (Гютенен, 78), Стьопін (Канга, 63).