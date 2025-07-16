Ліга Європи

Бразильський півзахисник розповів про мотивацію команди, роботу з Ардою Тураном і роль лідера в єврокубкових матчах.

У рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Ільвес (перший матч — 6:0).

Бразильський півзахисник "гірників" Педріньйо напередодні цього протистояння прокоментував готовність команди та поділився думками щодо нових вимог головного тренера Арди Турана.

"Звісно, ми дуже впевнено перемогли в першому матчі, та попри це не втрачаємо концентрації і серйозно підходимо до цього поєдинку, як і до будь-якого іншого протистояння. Важливо загартовувати менталітет переможців у кожному окремо взятому матчі, особливо це стосується здобуття результату на дистанції. Тому, можу запевнити, до завтрашньої гри ми підходимо дуже серйозно. Для нас є важливим результат у прийдешньому поєдинку, тож про жодну розслабленість чи недооцінку суперника мова йти не може.

У цьому сезоні за нового тренерського штабу я опинився на більш звичній для себе позиції півзахисника. Ми з Містером також це обговорювали, і я бачу те, наскільки він намагається інтегрувати мене у свою систему саме в ролі гравця центру поля. Уважаю, що в цієї ідеї великий потенціал, я завжди намагатимуся шукати свій шанс і якомога краще реалізовуватиму ті нагоди, які в мене виникають як на тренуваннях, так і у грі. Тож продовжуємо наполегливо працювати.

Так, на правах одного з найстарших бразильців команди я завжди намагаюся приміряти на себе роль лідера, який зуміє підказати молодим гравцям та десь трішки нагадати їм про важливість концентрації, оскільки той стиль гри, що проповідує Містер, вимагає високої зосередженості, без перебільшення, від старту до фінального свистка. Тому важливо не забувати концентруватися на грі, що іноді властиво молоді, а я намагаюся допомогти їм якоюсь підказкою, поділитися власним досвідом. Для мене це приємний обов’язок, яким я залюбки ділюся зі своїми співвітчизниками.

Штучне поле? Це справді поле, на якому ми маємо не надто великий досвід гри. Але, гадаю, це в будь-якому разі не може бути виправданням: якщо ми є командою, що націлена лише на найвищі результати й здобутки, то, звичайно, орієнтуватимемося на наш рівень, який є доволі високим. Попри можливі труднощі, що можуть виникнути безпосередньо під час гри, я переконаний, це жодним чином не вплине на нашу самовіддачу й бажання продемонструвати свій найкращий футбол", – цитує слова Педріньйо офіційний сайт ФК Шахтар.

Нагадаємо, матч-відповідь Ільвес — Шахтар відбудеться у четвер, 17 липня, о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.