Ліга Європи

Розсудить турецький і український клуби Георгій Кабаков.

Болгарська бригада арбітрів була призначена УЄФА на перший, виїзний матч Шахтаря проти Бешикташа в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2025/26, передає офіційний сайт турніру.

Головним арбітром протистояння буде 39-річний Георгій Кабаков. Ролі асистентів отримали Мартін Маргарітов і Мартін Венев.

Четвертим рефері призначений Радослав Гідженов. Арбітрами VAR будуть Драгомір Драганов (головний) і Нікола Попов (асистент).

Зазначимо, що Кабаков обслуговував поєдинок Шахтар — Інтер (0:0) у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21 (суперник "гірників" отримав дві жовті картки) і матч Україна — Англія (1:1) у п'ятому турі групового етапу кваліфікації Євро-2024 (обидві збірні отримали по два попередження).

Протистояння Бешикташ — Шахтар, що відбудеться в четвер, 24 липня, прийматиме Бешикташ Стедіум у Стамбулі, Туреччина. Стартовий свисток має пролунати о 21:00 за київським часом.