Вашій увазі процедура жеребкування відбіркових раундів ЛЄ-2025/26.
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21 липня 2025, 13:58
Сьогодні, 21 липня, у Ньйоні пройде церемонія жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26, за підсумками якої команди, зокрема — донецький Шахтар, дізнаються своїх суперників.
Донецький Шахтар, володар Кубка України, дізнається можливого третього суперника у відборі Ліги Європи. Донецька команда зіграє у третьому раунді ЛЄ, якщо у першому раунді подолає турецький Бешикташ (матчі 24 та 31 липня).
Шахтар має статус сіяного клубу. Можливі суперники "гірників" – несіяні у третьому раунді. За кілька годин до жеребкування УЄФА обмежив кількість можливих суперників до кількох варіантів.
Можливі суперники Шахтаря (у разі проходу Бешикташу) у третьому раунді кваліфікації ЛЄ: Пара 1: Рейнджерс (SCO) — Панатінаїкос (GRE), Пара 2: Вікторія (CZE) — Серветт (SUI), Пара 3: Бранн (NOR) — Зальцбург (AUT)
Можливі суперники Шахтаря (у разі програшу Ільвесу) у третьому раунді кваліфікації ЛК: Русенборг (NOR) — Банга (LTU), Аустрія (AUT) — Спаері (GEO), Мітьюлланн (DEN) — Гіберніан (SCO), Сількеборг (DEN) — Акюрейрі (ISL), Сент-Патрікс (IRL) — Німме Калью (EST), Кауно Жальгіріс (LTU) — Валюр (ISL).
Церемонія процедури жеребкування розпочнеться о 14:00 за київським часом.
Хто зіграє в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи
Групи (Шлях чемпіонів)
Група 1
Сіяні
Пара 1: "Рієка" (CRO) — "Лудогорець" (BUL)
Пара 2: РФС (LVA) — "Мальме" (SWE)
Пара 3: "Лінкольн Ред Імпс" (GIB) — "Црвена Зірка" (SRB)
Несіяні
Пара 4: КуПС (FIN) — "Кайрат" (KAZ)
Пара 5: "Ноа" (ARM) — "Ференцварош" (HUN)
Пара 6: "Шелбурн" FC (IRL) — "Карабах" (AZE)
Група 2
Сіяні
Пара 7: "Пафос" (CYP) — "Маккабі" Тель-Авів (ISR)
Пара 8: "Слован" Братислава (SVK) — "Зринськи" (BIH)
Пара 9: "Копенгаген" (DEN) — "Дріта" (KOS)
Несіяні
Пара 10: "Лех" (POL) — "Брейдаблік (ISL)
Пара 11: "Шкендія" (MKD) — ФКСБ (ROU)
Пара 12: "Хамрун" (MLT) — "Динамо" Київ (UKR)
Групи (Основний раунд)
Група 1
Сіяні
Переможець пари 1: "Левські" (BUL) — "Брага"
ПАОК (GRE)
Переможець пари 2: "Мітьюлланн" (DEN) — "Гіберніан" (SCO)
Переможець пари 3: "Банік" (CZE) — "Легія" (POL)
Несіяні
Переможець пари 4: "Лугано" (SUI) – ЧФР (ROU)
Переможець пари 5: "Целе" (SVN) — АЕК Ларнака (CYP)
"Вольфсберг" (AUT)
"Фредрікстад" (NOR)
Група 2
Сіяні
Переможець пари 6: "Бешикташ" (TUR) — "Шахтар" (UKR)
Переможець пари 7: "Андерлехт" (BEL) — "Гекен" (SWE)
Переможець пари 8: "Шериф" (MDA) — "Утрехт" (NED)
Несіяні
Пара 1: "Рейнджерс" FC (SCO) — "Панатінаїкос" FC (GRE)
Пара 2: "Вікторія" (CZE) — "Серветт" (SUI)
Пара 3: "Бранн" (NOR) — "Зальцбург" (AUT)
Процедура проведення жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи
Система жеребкування (Шлях чемпіонів)
Для жеребкування підготують три чаші. У першу помістять кулі з іменами сіяних пар першої групи, до другої — із номерами несіяних.
З кожної чаші візьмуть по одній кулі та помістять у порожню чашу посередині, де їх перемішають. Після цього випадковим чином оберуть одну з двох куль — команда з цієї кулі стане господарем першого матчу у сформованій парі.
Процедуру повторять для всіх інших куль у чашах з сіяними та несіяними парами у всіх групах.
Система жеребкування (Основний шлях)
14 команд (володарі 3 прямих путівок, 9 команд, які визначаться за підсумками другого відбіркового раунду Ліги Європи та які з метою жеребкування позначені як Переможець пари 1-8, та 3 команди Шляху представників ліг другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, які з метою жеребкування) восьми пар (група 1) та групу з шести команд/пар (група 2) з однаковим числом сіяних/несеяних команд/пар у кожній групі.
Оскільки на момент жеребкування ще не відомі команди, які подолали другий відбірний раунд Ліги Європи, при жеребкуванні буде застосовуватися вищий коефіцієнт у кожній окремій парі другого відбірного раунду. Таким чином, якщо в парі одна з команд має право бути сіяною у третьому відбірному раунді, то переможець цієї пари у будь-якому випадку виявиться сіяним.
Для клубів, які потрапляють до третього відбіркового раунду Ліги Європи з другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, буде використовуватися нижчий коефіцієнт у парі.
Процедура жеребкування (Основний шлях)
Для жеребкування підготують три чаші. У першу помістять кулі з іменами сіяних пар першої групи, до другої — із номерами несіяних.
З кожної чаші візьмуть по одній кулі та помістять у порожню чашу посередині, де їх перемішають. Після цього випадковим чином оберуть одну з двох куль — команда з цієї кулі стане господарем першого матчу у сформованій парі.
Процедуру повторять для решти куль у чашах з сіяними і несіяними парами всіх груп.
Коли матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи?
Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 24 та 31 липня.