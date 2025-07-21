Сьогодні, 21 липня, у Ньйоні пройде церемонія жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26, за підсумками якої команди, зокрема — донецький Шахтар, дізнаються своїх суперників.

Донецький Шахтар, володар Кубка України, дізнається можливого третього суперника у відборі Ліги Європи. Донецька команда зіграє у третьому раунді ЛЄ, якщо у першому раунді подолає турецький Бешикташ (матчі 24 та 31 липня).

Шахтар має статус сіяного клубу. Можливі суперники "гірників" – несіяні у третьому раунді. За кілька годин до жеребкування УЄФА обмежив кількість можливих суперників до кількох варіантів.

Можливі суперники Шахтаря (у разі проходу Бешикташу) у третьому раунді кваліфікації ЛЄ: Пара 1: Рейнджерс (SCO) — Панатінаїкос (GRE), Пара 2: Вікторія (CZE) — Серветт (SUI), Пара 3: Бранн (NOR) — Зальцбург (AUT)

Можливі суперники Шахтаря (у разі програшу Ільвесу) у третьому раунді кваліфікації ЛК: Русенборг (NOR) — Банга (LTU), Аустрія (AUT) — Спаері (GEO), Мітьюлланн (DEN) — Гіберніан (SCO), Сількеборг (DEN) — Акюрейрі (ISL), Сент-Патрікс (IRL) — Німме Калью (EST), Кауно Жальгіріс (LTU) — Валюр (ISL).

Церемонія процедури жеребкування розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Група 1

Сіяні

Пара 1: "Рієка" (CRO) — "Лудогорець" (BUL)

Пара 2: РФС (LVA) — "Мальме" (SWE)

Пара 3: "Лінкольн Ред Імпс" (GIB) — "Црвена Зірка" (SRB)

Несіяні

Пара 4: КуПС (FIN) — "Кайрат" (KAZ)

Пара 5: "Ноа" (ARM) — "Ференцварош" (HUN)

Пара 6: "Шелбурн" FC (IRL) — "Карабах" (AZE)

Група 2

Сіяні

Пара 7: "Пафос" (CYP) — "Маккабі" Тель-Авів (ISR)

Пара 8: "Слован" Братислава (SVK) — "Зринськи" (BIH)

Пара 9: "Копенгаген" (DEN) — "Дріта" (KOS)

Несіяні

Пара 10: "Лех" (POL) — "Брейдаблік (ISL)

Пара 11: "Шкендія" (MKD) — ФКСБ (ROU)

Пара 12: "Хамрун" (MLT) — "Динамо" Київ (UKR)

Система жеребкування (Шлях чемпіонів)



Для жеребкування підготують три чаші. У першу помістять кулі з іменами сіяних пар першої групи, до другої — із номерами несіяних.

З кожної чаші візьмуть по одній кулі та помістять у порожню чашу посередині, де їх перемішають. Після цього випадковим чином оберуть одну з двох куль — команда з цієї кулі стане господарем першого матчу у сформованій парі.

Процедуру повторять для всіх інших куль у чашах з сіяними та несіяними парами у всіх групах.

Система жеребкування (Основний шлях)



14 команд (володарі 3 прямих путівок, 9 команд, які визначаться за підсумками другого відбіркового раунду Ліги Європи та які з метою жеребкування позначені як Переможець пари 1-8, та 3 команди Шляху представників ліг другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, які з метою жеребкування) восьми пар (група 1) та групу з шести команд/пар (група 2) з однаковим числом сіяних/несеяних команд/пар у кожній групі.

Оскільки на момент жеребкування ще не відомі команди, які подолали другий відбірний раунд Ліги Європи, при жеребкуванні буде застосовуватися вищий коефіцієнт у кожній окремій парі другого відбірного раунду. Таким чином, якщо в парі одна з команд має право бути сіяною у третьому відбірному раунді, то переможець цієї пари у будь-якому випадку виявиться сіяним.

Для клубів, які потрапляють до третього відбіркового раунду Ліги Європи з другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, буде використовуватися нижчий коефіцієнт у парі.