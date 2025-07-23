Ліга Європи

Наставник Шахтаря перед грою Ліги Європи з Бешикташем — про мотивацію, стиль, повагу до суперника, уроки Райкарда й великі мрії клубу.

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зійдуться амбітний Бешикташ та оновлений під керівництвом Арди Турана Шахтар — перший серйозний тест для обох клубів у новому сезоні. На кону не лише престиж: переможець двоматчевого протистояння зіграє в 3-му раунді відбору ЛЄ проти переможеного в парі Рейнджерс/Панатінаїкос, а невдаха — вирушить до Ліги конференцій.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран провів передматчеву пресконференцію напередодні виїзду до Стамбула на поєдинок Ліги Європи УЄФА проти Бешикташа, під час якої відповів на запитання журналістів.

"Усім бажаю доброго вечора! Футбол прекрасний своїми чудовими історіями, і на цьому стадіоні з багатою спадщиною на нас чекає ще одна прекрасна історія. Я дуже радію та хвилююся, що повертаюся до своєї країни так рано в ролі тренера Шахтаря. Хотів би поділитися цим із усіма вами, а також із турецьким народом. Ми з нетерпінням чекаємо на матч. Бешикташ – це особлива спільнота зі своєю культурою, фанатами, тренерами й особливо гравцями, і ця ситуація, звичайно, дуже мотивує нас.

Минулого сезону вони змогли перемогти Фенербахче, Галатасарай і Атлетік (Більбао) саме тут. Коли граєш тут, справа не лише в тому, щоб показати хорошу чи погану гру, – важливо правильно діяти в потрібні моменти, і це також дає нам величезну мотивацію. Ми намагатимемося бути максимально готовими завтра. Так, у нас молода команда з гравцями, що мають великий потенціал, але я також вважаю, що це й молоді великі гравці. Ми не зробимо крок назад і будемо готові. Хто б не вибув на цьому етапі, вважаю, це буде прикро й засмутить нас: адже це справжня прикрість, що дві такі сильні команди зустрілися вже на цій стадії. Вірю, що це буде хороша гра в цьому сенсі".

Проте те, чи можна сказати, що завтра зустрінуться дві різні футбольні концепції:

"Дякую за це чудове запитання, але минулого сезону з Джованні Бронкхорстом Бешикташ забивав понад 60 відсотків своїх голів саме після переходів. Це було в час, коли в них було багато перемог, тому я вважаю, що це більше залежить від профілю гравців. Великі команди, як Шахтар і Бешикташ, можуть грати так, як вимагає хід гри, рахунок або атмосфера. Ми будемо готові грати в обох стилях: можемо домінувати з контролем м’яча або ж грати в більш прямолінійний футбол.

Звичайно, я не хочу відмовлятися від контролю м’яча, бо бачив дуже мало команд, які вигравали, граючи переважно від оборони. Насправді я був у такій команді – це був Атлетіко. Також можна згадати перемогу Греції на Євро-2004. Але, крім цих двох, я вважаю, що переважна більшість команд, які вигравали Євро та Лігу чемпіонів, домінували з контролем м’яча й пасами. Тож ми хочемо контролювати м’яч, домінувати в грі, не відмовлятися від нашої філософії. Але, коли зустрічаються дві великі команди, це точно буде цікава гра. Знову ж таки, вірю, що ключем до успіху завтра буде правильна гра в потрібні моменти".

Про те, що Шахтар проводив по три тренування на день, та чи задоволений фізичним станом команди зараз:

"Насамперед дуже дякую за ці запитання, мені справді приємно. Вважаю, це показує, що ми робимо певний прогрес у тому, як дивимося на гру, тож дякую. Я з повагою ставлюся до будь-якого підходу і не вважаю, що торішній план був поганим – у ньому також була своя спадщина, контроль м’яча. Але я особисто вважаю, що нам потрібно, щоб атакувальні гравці були ближчими до штрафного майданчика і завжди діяли між лініями, а не приймали м’яч далеко від блоку захисту. Я вважаю, що замість двадцяти передач за межами блоку краще мати кілька всередині нього. Це буде важливіше й ефективніше. Вони повинні частіше заходити у півпростори. Це те, чого я навчився у Райкарда. Він мені казав: якщо ти отримуєш м’яч від центральних захисників у центрі поля і обводиш п’ятьох гравців, це нічого не змінить. Зараз я намагаюся навчити цього своїх футболістів і переконати їх.

Щодо останніх 15 хвилин – це питання енергії, розуміння гри та атмосфери на стадіоні. Авжеж, ми вимагаємо від гравців змін у захисті, але не можу сказати, що все змінилося за місяць, однак те, як вони прогресують, мене дуже тішить. Ми хотіли більшої інтенсивності, бо спочатку потрібно бути фізично готовими, щоб змінювати тактику. Вірю, що ми рухаємося в правильному напрямі. У нас багато гравців, створених для великих цілей, але перед тактикою нам потрібна фізична готовність. Замість того, щоб акцентувати увагу на тактиці, ми більше зосереджуємось на принципах гри, адже те, як ти вибиваєш м’яч, як підтримуєш партнера в подвійному пресингу чи як захищаєшся проти гравця із несподіваним веденням м’яча, – це речі, які легше впровадити в командну гру. Саме над такими деталями ми зараз і працюємо. Ми не можемо змінити всього за місяць, але в нас великі мрії. Дарійо Срна казав мені, що ця команда створена для великих мрій. Ми будемо працювати, щоб їх досягти, та, звісно, це нелегко".

Про перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа:

"Я дуже поважаю те, що зробив Усик. Він виконав чудову роботу. Він дає надію нашому народові і робить його щасливим. Безперечно, великі спортсмени завжди подають чудові приклади й, звісно, це впливає і на наших гравців. Особливо якщо він радує наших людей – це, авжеж, надихає мене та моїх гравців, це для нас приклад".

Про фанатів Бешикташа:

"Звичайно, фанати Бешикташа – одні з найважливіших у світі, і я дуже їх поважаю. У нас було велике протистояння, і, вважаю, ми робили це з повагою та любов’ю, хоч іноді й були емоції. Вірю, що все було з великою кількістю радості, дружби і любові. Важко грати на цьому стадіоні. Це складно не тільки для нас, я вважаю, що це складно для будь-кого. Це не стільки про виступи, скільки про іншу атмосферу, а особливо коли граєш з ними на початку сезону, з новими завданнями – це робить усе ще складнішим".

Про цілі на майбутню гру з Бешикташем:

"Наша мета – грати з високим контролем м’яча, але Ільвес і Бешикташ – дві різні команди, які ми поважаємо. Для цих матчів будуть дві різні стратегії, та нашою основною тактикою залишається максимальний контроль м’яча в кожній грі.

Постараємося грати максимально сміливо, наскільки це можливо на стадіоні Бешикташа. Важливо правильно діяти у певні моменти, коли ти граєш тут проти Бешикташа, але іноді хороша оборона – це теж прояв сміливості. Це хороша стратегія разом із гарною атакою. Головне – діяти в потрібні моменти правильно. Хотів би подякувати пану Палкину за його теплі слова. Я завжди відчуваю його довіру та підтримку. Ми намагатимемося грати якомога більше в стилі Шахтаря, але те, що робить Бешикташ, теж дуже важливо. Потрібно поважати цю команду, коли граєш проти неї, інакше ми потрапимо в складну ситуацію".

Про те, чи хотілося йому грати з командою зі своєї країни:

"Це спорт, ми повинні сприймати це як хороше розважальне змагання на позитивній ноті. Насправді, коли я дивлюся на це, вважаю, що ми повинні бачити хорошу сторону, отримувати задоволення і створювати історії. Не варто робити все таким драматичним, бо ми всі емоційні люди. Наприкінці одна команда переможе, інша програє, і ми потиснемо руки з великою повагою. Ось як я це бачу".

Про те, чи буде можливий успіх проти Бешикташа найбільш великою вершиною в його кар'єрі станом на зараз:

"Я справді не думаю про особисті цілі, бо командні завдання важливіші. Завтрашній матч важливий, бо він має свою історію. Але я не думаю, що це буде мати якийсь особливий вплив, адже у нас є довгострокова мрія і свій стиль гри. Можливо, я вже наводив такі приклади, але Парі Сен-Жермен чекали дев’ять років, а Манчестер Сіті вісім років на титул Ліги чемпіонів. І вони досягли цього з найкращими гравцями й тренерами світу. Звісно, цей поєдинок буде важливим для наших гравців, бо вони прагнуть виступати на найвищому світовому рівні, і це суттєво сприятиме моєму тренерському розвитку. Але в разі негативного результату я не вважаю, що це суттєво вплине. Авжеж, мені буде сумно, бо ми програємо", — цитує слова Турана офіційний сайт Шахтаря.

Перший матч Бешикташ — Шахтар відбудеться у четвер, 24 липня, о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.