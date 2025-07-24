Ліга Європи
24 липня 2025, 22:59
Шахтар із дублем Кевіна переграв Бешикташ
Команда Арди Турана вистояла під шаленим тиском турецьких трибун.
Бешикташ — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
24 липня 2025, 22:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бешикташ — Шахтар 2:4
Голи: Абрагам, 40 (пен.), Жуан Маріу, 87 — Аліссон, 7, Егіналду, 28, Кевін, 67, 90+5
Бешикташ: Гюнок — Свенссон, Пауліста, Удуохай, Юрасек — Тікназ (Киличсой, 81), Кекчю (Мучі, 60) — Рашица (Їлмаз, 60), Рафа, Фернандеш — Абрагам (Маріу, 71).
Шахтар: Різник — Конопля (Тобіас, 56), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон (Педріньйо да Сілва, 56), Судаков (Гочолеішвілі, 88) — Кевін, Егіналду (Невертон, 76), Аліссон (Бондаренко, 76).
Попередження: Удуохай, Їлмаз, Гюнок — Різник