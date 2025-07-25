Ліга Європи

Головний тренер Бешикташа прокоментував поразку в Лізі Європи та пообіцяв серйозну роботу над помилками.

Головний тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку своєї команди від донецького Шахтаря з рахунком 2:4 у першому матчі кваліфікації Ліги Європи.

“Перш за все, ми грали проти сильного і якісного суперника. Шахтар — це команда, яка роками знаходить бразильських талантів, і це видно. Вони мають відмінного тренера та виконавців. Нам слід було краще зіграти в обороні. Ми могли уникнути всіх чотирьох голів. Якби добре захищалися, результат був би іншим”, – зазначив Сульшер у коментарі Fanatik.

Наставник також зізнався, що деякі гравці ще не повністю адаптувалися до нової команди:

“У нас багато новачків, і не всі ще звикли один до одного. Видно, що іноді не вистачає злагодженості, руху, точності. Ми не впоралися з пресингом Шахтаря, особливо в моменті з третім голом. Пас-пас-пас — і ми пропустили”.

Попри поразку, Сульшер зберігає віру в позитивний підсумок двоматчевого протистояння:

“Так, це був удар. Але ми можемо забити так само багато, як і вони. Нам потрібно краще захищатися і бути зібранішими. У матчі-відповіді все ще може змінитися. Вірю, що ми заб’ємо першими і все вирішимо на свою користь”.

Матч-відповідь проти “Шахтаря” відбудеться наступного тижня.