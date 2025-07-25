Україна

Наставник Шахтаря пояснив, що команда має усунути прості помилки, якщо хоче пройти далі.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди над Бешикташем у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Туран залишився задоволений загальним планом на гру, але розкритикував помилки в обороні:

"Пропустити такі прості голи – неприпустимо на цьому рівні. Якщо ти контролюєш гру, рахунок має бути іншим."

Він також підтримав молодих гравців, незважаючи на окремі провали:

"Я не заберу в них право на помилку. Але якщо хочемо вийти на новий рівень – маємо грати зріліше."

Тренер наголосив, що найкраща оборона — це контроль м’яча, і саме цим Шахтар нейтралізував сильні сторони суперника:

"Мене дратують дії поза планом. Усі передачі мають бути усвідомленими."

Туран похвалив команду за виконання пресингу, однак зазначив: попереду – ще одна важка гра.

"Ще нічого не вирішено. У Кракові ми повинні бути ще сильнішими."

Матч-відповідь пройде 31 липня в Кракові (Польща).