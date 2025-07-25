Наставник Шахтаря пояснив, що команда має усунути прості помилки, якщо хоче пройти далі.
Арда Туран, getty images
25 липня 2025, 00:57
Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди над Бешикташем у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.
Туран залишився задоволений загальним планом на гру, але розкритикував помилки в обороні:
"Пропустити такі прості голи – неприпустимо на цьому рівні. Якщо ти контролюєш гру, рахунок має бути іншим."
Він також підтримав молодих гравців, незважаючи на окремі провали:
"Я не заберу в них право на помилку. Але якщо хочемо вийти на новий рівень – маємо грати зріліше."
Тренер наголосив, що найкраща оборона — це контроль м’яча, і саме цим Шахтар нейтралізував сильні сторони суперника:
"Мене дратують дії поза планом. Усі передачі мають бути усвідомленими."
Туран похвалив команду за виконання пресингу, однак зазначив: попереду – ще одна важка гра.
"Ще нічого не вирішено. У Кракові ми повинні бути ще сильнішими."
Матч-відповідь пройде 31 липня в Кракові (Польща).