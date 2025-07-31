Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зі стамбульським Бешикташем (перша гра 4:2). Цитує турецького фахівця офіційний сайт "гірників".

"Насамперед вітаю всіх представників турецьких та українських медіа. Завтрашній матч, можливо, буде психологічно найбільш особливим у сезоні, адже Бешикташ має свою історію та минуле, що дозволяє команді відіграватися незалежно від обставин. Ми з повагою ставитимемося до футболу й зосередимося на грі максимально.

Попри те, що це лише початок сезону, для нас це один із фіналів, які ми проведемо цьогоріч. Щоб прогресувати й перейти на новий рівень, ми зосередимося на цьому матчі повністю, адже в серпні на нас чекають дев’ять ігор за 30 днів. Це буде фінал для нас, де ми гратимемо на перемогу. Але протистояти Бешикташу ніколи не буває легко, тому що, як я вже сказав, у них є історія, а також дуже важливі гравці, яких потрібно поважати. Якщо ми будемо хоча б трохи зарозумілими або розслабленими в цій грі, проблеми, що виникнуть, можуть тягнутися за нами весь сезон.

В першому матчі ми втрачали шанси та припускалися помилок у фазі переходу, але загалом я задоволений грою та контролем м’яча. Так, добре, що ми здобуваємо такі результати вже на цьому етапі, але для автоматизму й механізму потрібно більше.

Я вважаю, що ми повністю на правильному шляху. За ці сорок днів роботи я хочу подякувати всім своїм футболістам, адже ми постійно жили в готелі через обставини. І це не так уже й просто. Я вдячний їм за роботу і концентрацію. Це дуже важливо, і я вважаю, що це був добрий крок для нас.

Наш план на гру? Намагатимемося контролювати м’яч, але, звісно, це буде непросто з Бешикташем. Будуть моменти, коли вони володітимуть м’ячем і триматимуть його під контролем. У нас є плани на обидві ситуації. Як я вже сказав, це буде нелегко – будуть періоди, коли Бешикташ тиснутиме на нас, але це не означатиме, що ми граємо погано, навпаки, важливо буде побачити, що вміти добре захищатися й правильно будувати гру – це також дуже важливо. Ми готові до обох сценаріїв, маємо план, і я сподіваюся, що нам вдасться його реалізувати.

Щодо стадіону – я вважаю, що це одне з найпрекрасніших місць у світі для гри у футбол. Від моменту нашого прибуття ви були дуже гостинними, і я хочу подякувати вам за те, що відкрили двері свого стадіону для нас. Ми дуже щасливі з того моменту, як приїхали сюди. Це гарне місто, навколо стільки зелені, усюди бачимо усміхнених людей. Що б я не сказав про Польщу й про цей стадіон – усе буде позитивним. Ми дуже раді бути тут, і дякуємо вам за це. Але, звісно, я б дуже хотів зіграти цей матч в Україні, і одного дня зіграти там – моя мрія", — заявив Туран. Матч-відповіді між Шахтарем та Бешикташем відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом. Польща – чудова країна. Відтоді як ми приїхали, я постійно згадую інформацію, яку знав раніше. Я знаю історію Польщі, і в мене було багато позитивної інформації про цю країну.

У Шахтаря закладено в культурі – домінування та контроль м’яча. Звісно, гравці здатні швидко реагувати у короткий проміжок часу, але для автоматизму і злагодженості потрібна велика кількість повторень. Якщо чесно, ми зі своїм тренерським штабом очікуємо певного спаду в нашій грі, але готові до цього. Відповідатимемо фізично, шукатимемо інші ігрові плани, щоб це компенсувати. Дуже важливо, що ми вже на такому рівні. Але, щоб вийти на найвищий рівень і щоб система запрацювала та стабілізувалась, короткого часу, звісно, недостатньо.