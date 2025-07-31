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Шахтар — Бешикташ 2:0 (перший матч – 4:2)
Голи: Кевін, 12, Еліас, 45+2

Шахтар: Різник — Вінісіус (Гочолеішвілі, 81), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 57), Педріньйо да Сілва (Судаков, 64) — Аліссон, Еліас (Траоре, 64), Кевін (Невертон, 57).

Бешикташ: Гюнок — Свенссон, Пауліста, Удуохай, Топчу — Тікназ (Хаджіахметович, 46), Їлмаз (Бінгьол, 78) — Маріу (Уйсал, 87), Рафа, Мучі (Юрасек, 87) — Абрагам (Киличсой, 64).

Попередження: Педріньйо да Сілва, Очеретько, Вінісіус, Бондар, Аліссон — Тікназ, Пауліста, Топчу