Ліга Європи
31 липня 2025, 23:02
Шахтар другою перемогою вибив Бешикташ із кваліфікації Ліги Європи
Команда Арди Турана тріумфувала й у матчі-відповіді в Кракові.
Шахтар — Бешикташ, фото ФК Шахтар Донецьк
31 липня 2025, 23:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Бешикташ 2:0 (перший матч – 4:2)
Голи: Кевін, 12, Еліас, 45+2
Шахтар: Різник — Вінісіус (Гочолеішвілі, 81), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 57), Педріньйо да Сілва (Судаков, 64) — Аліссон, Еліас (Траоре, 64), Кевін (Невертон, 57).
Бешикташ: Гюнок — Свенссон, Пауліста, Удуохай, Топчу — Тікназ (Хаджіахметович, 46), Їлмаз (Бінгьол, 78) — Маріу (Уйсал, 87), Рафа, Мучі (Юрасек, 87) — Абрагам (Киличсой, 64).
Попередження: Педріньйо да Сілва, Очеретько, Вінісіус, Бондар, Аліссон — Тікназ, Пауліста, Топчу