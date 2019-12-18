Украина

Владимир Савченко работал в донецком клубе с октября 2018 года.

Тренер вратарей Владимир Савченко завершил сотрудничество с Олимпиком. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Украинский специалист проработал в стане "олимпийцев" с октября 2018 года, однако его контракт подошел к завершению, и стороны не стали его продлевать.

"Его профессионализм, опыт и отношение к работе принесли клубу много пользы в контексте подготовки голкиперов, а позитивное отношение к жизни и чувство юмора подарили команде много позитивных моментов и добрых воспоминаний", — сказано в сообщении клуба.

Отметим, что Олимпик занимает девятое место в чемпионате Украины. В 18-ти турах команда Висенте Гомеса набрала 18 очков.

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