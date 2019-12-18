Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
Динамо - Александрия, ФК Динамо
18 декабря 2019, 13:35
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. По результатам слепого жребия, на этой стадии друг против друга сыграют киевское Динамо и Александрия, которые вылетели из Лиги Европы на групповой стадии.
Базовый день проведения матчей — 13 мая 2020 года. По регламенту, на стадии 1/4 финала судьба путевки в следующий раунд турнира будет решена по исходу одного матча.
1/4 финала Кубка Украины:
Динамо Киев — Александрия
Минай — Ингулец
Альянс — Мариуполь
Десна — Ворскла