Украина

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. По результатам слепого жребия, на этой стадии друг против друга сыграют киевское Динамо и Александрия, которые вылетели из Лиги Европы на групповой стадии.

Базовый день проведения матчей — 13 мая 2020 года. По регламенту, на стадии 1/4 финала судьба путевки в следующий раунд турнира будет решена по исходу одного матча.

1/4 финала Кубка Украины:

Динамо Киев — Александрия

Минай — Ингулец

Альянс — Мариуполь

Десна — Ворскла