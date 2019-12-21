"Сине-золотые" назвали имена первых спарринг-соперников.
Фото: ФК Львов
21 декабря 2019, 06:27
Львов во время паузы в чемпионате Украины отправится на подготовку в Турцию, где должен провести пять контрольных поединков.
Первым соперников команды Егише Меликяна станет болгарский Левски. Встреча команд запланирована на 3 февраля.
Еще один спарринг "сине-золотых" состоится 9 февраля, когда команда сыграет против словенской "Муры".
На данный момент Львов занимает 10-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков.
Ранее сообщалось, что Львов расстался с четырьмя футболистами.
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