Украина

"Сине-золотые" назвали имена первых спарринг-соперников.

Львов во время паузы в чемпионате Украины отправится на подготовку в Турцию, где должен провести пять контрольных поединков.

Первым соперников команды Егише Меликяна станет болгарский Левски. Встреча команд запланирована на 3 февраля.

Еще один спарринг "сине-золотых" состоится 9 февраля, когда команда сыграет против словенской "Муры".

На данный момент Львов занимает 10-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что Львов расстался с четырьмя футболистами.

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