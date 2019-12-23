Украина

Игрок луганчан подвел итоги года для команды.

Защитник Зари Виталий Вернидуб поделился своим мнением о выступлениях команды в первой половине сезона.

"Прогресс команды оценю очень положительно. Команда прибавила во всех компонентах. Молодые ребята, которые у нас есть, окрепли, стали, как говорится, на две ноги. Показывают серьезный футбол. Желаю ребятам прогрессировать. Могу им только аплодировать за то, как они относятся к тренировкам, к своему быту. Если они не остановятся, то многие из них будут играть где-то в европейских чемпионатах.

Физически мы хорошо себя чувствуем. Был достаточно тяжелый старт, в том плане, что много игр было через два на третий день. Выдержали темп. Потом стало легче, так как работали уже в недельном цикле. Но, думаю, что пауза пойдет нам на пользу. Отдохнем. Виктор Скрипник уже сказал, что есть у команды недочеты и нужно их исправлять. Подкорректируем игру на сборах, усилимся и уверен, что в следующем году будем играть еще мощнее и увереннее. Движемся в правильно направлении и верим, что добьемся тех целей, которые перед собой поставили", – рассказал Вернидуб в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Заря занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.

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