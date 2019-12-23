Украина

Василий останется в клубе минимум до окончания нынешнего сезона.

Хавбек Александрии Василий Грицук подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до лета 2020 года.

Опытный хавбек выступает за Александрию с 2010 года с перерывом в один сезон на Нефтяник-Укрнефть. В нынешнем сезоне 32-летний Грицук наиграл лишь 19 минут за команду, поскольку восстанавливался после травмы.

Александрия после 18 туров Премьер-лиги занимает пятое место, отставая на три очка от второго и на 11 пунктов опережая шестое.

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