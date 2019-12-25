Украина

Football.ua вспоминает главные события уходящего года в украинской Премьер-лиге.

Подходит к своему концу 2019 год, который был наполнен массой интересных событий как в мировом, так и украинском футболе. Football.ua предлагает вспомнить, что же мы могли увидеть в нашей родной УПЛ в уходящем году.

Сразу два дебютанта в УПЛ

В последние годы в украинском футболе все тяжелее выживать финансово. Перед стартом сезона многие переживают, смогут ли все команды, которые стартовали в чемпионате, дойти до конца. Перед прошлым сезоном, как вы помните, в УПЛ пробилась ФК Полтава, но она резко прекратила свое существование.

Но сезон нынешний стал знаковым для Украины в этом плане, ведь сразу две команды, которые ранее никогда не выступали в элите отечественного футбола, дебютировали в УПЛ и сейчас показывают достаточно хороший уровень.

И Колос, и Днепр-1 – команды очень молодые, практически не имеющие своей истории. Тем не менее, в УПЛ они вошли как влитые, и кажется, что они здесь выступают уже очень много лет.

Вылет Черноморца

А вот кого мы не видим в элитном дивизионе, так это Черноморец. Одесситы все же покинули УПЛ со второго раза, проиграв матчи плей-офф команде из села. Теперь в одном из самых больших городов страны немногочисленные зрители ходят на матчи Первой лиги, но даже там "моряки" не блещут.

Шансов на то, что в УПЛ уже ближайшим летом вернется команда из Южной Пальмиры, крайне мало. Но тот факт, что в Премьер-лиге вместо команды из Одессы теперь играет команда из села – однозначно можно считать событием.

Идеальный Шахтер

Донецкий клуб во второй части предыдущего сезона ни разу не покидал поле побежденным. Как в начале сезона-2018/19 проиграли киевскому Динамо, так больше и не знали горечи поражений во внутренних украинских соревнованиях той кампании.

В нынешнем сезоне ситуация практически идентична. Да, в 1/8 финала Кубка Украины пришлось сыграть с Динамо в Киеве и покидать поле в статусе проигравших. Но и уступили горняки уже в экстра-тайме, то есть формально основное время матча все же завершилось ничьей. Однако, даже упуская Кубок, Шахтер оставался непобежденным в чемпионате Украины на протяжении всего 2019 года. Серия донецкого клуба тянется уже 47 матчей.

Бронза Александрии

Владимир Шаран уже много лет работает с Александрией, и под его руководством команда начала не только показывать более качественную игру, но и добывать результат – коим можно смело назвать выходы в еврокубки.

Но в прошлом сезоне Александрия превзошла сама себя — она не просто завоевала бронзовые медали чемпионата Украины, но и очень долго не отпускала Динамо. Команда имела такой запас очков перед соперниками, что даже умудрившись проиграть пять из последних семи матчей, все равно уверенно осталась третьей.

Введение VAR

Видеоассистент рефери – штука, к которой уже все давно привыкли. Но не в Украине. В чемпионате нашей страны VAR появился только летом, да и то, не полностью. Первую половину сезона эта система работала в режиме оффлайн – арбитры смотрели за событиями на поле, находясь в специальном помещении и учились, как должны действовать. Система работала полноценно лишь на некоторых матчах молодежных команд.

В то же время, специальная комиссия наблюдала за всем происходящим и должна была дать добро на полноценное введение VAR в Украине. Уже с началом весенней части болельщики в Украине смогут посмотреть на действия арбитров и их видеоассистентов в Украине. Правда, максимум лишь на двух матчах тура.

Введение плей-офф за еврокубки

Все уже успели привыкнуть к формату чемпионата с разделением на шестерки. Но есть также много людей недовольных им. Главная претензия – команды из нижней шестерки, которые уже точно не вылетят, не находят мотивации. Именно для таких коллективов и был изменен формат чемпионата.

По окончании ІІ этапа кампании-2019/20 состоится дополнительный раунд плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. В первом раунде, который будет состоять из одного матча, 5-я команда примет на своем поле 8-ю, а 6-я команда сыграет с 7-й. Победители пар разыграют между собой последнюю путевку в ЛЕ также в одном матче на поле команды, занявшей более высокое место в итоговой таблице.

Если путевку в ЛЕ получит победитель Кубка Украины, то в плей-офф примут участие команды с 4-го по 7 места.

Введение желтых карточек тренерам

Событие, конечно, не очень топовое, но знаковое. Автору этого материала посчастливилось побывать на поединке первого тура чемпионата Украины сезона-2019/20 между Колосом и Мариуполем. Именно там, Руслан Костышин стал первым наставником, которому арбитр поединка показал горчичник. Выглядело это как минимум забавно — зрители посмеялись от души.

Возвращение Дарио Срны

Лучший легионер в истории чемпионатов Украины (как минимум один из) уехал после не самой приятной истории, но не успели фанаты Шахтера сильно соскучиться, как Дарио Срна вернулся в клуб.

Но не на позицию правого защитника в команде Луиша Каштру, а на тренерскую скамью рядом с португальцем. Возможно, хорват станет следующим главным тренером первой команды "горняков"?

Создание единого телепула

Его так и не создали.

Новый логотип, шевроны и мини-скандал с Шахтером

Чемпионат украинской Премьер-лиги в новом сезоне получил название "FavBet лига", подписав контракт с новым титульным спонсором. В связи с этим был представлен новый логотип турнира, а команды обязали выходить на матчи с новыми шевронами с этим логотипом.

Чемпион Украины донецкий Шахтер из-за спонсорского контракта с другой букмекерской конторой не стал играть с такими нашивками. Сообщалось, что "горняки" готовы были заплатить штраф, но в итоге им просто выдали специальные – чемпионские нашивки.

А какие события в чемпионате Украины в уходящем году запомнили Вы? Что стало главным позитивным моментом, что негативным? Делитесь в комментариях.

Василий Войтюк, Football.ua