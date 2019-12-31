Украина

Football.ua представляет своим пользователям материал, в который мы собрали шутки о нашем любимом виде спорта.

Примечание: не все шутки будут смешными, именно потому они и называются плохими.

Почему Стерлинг расстался с женой?

Она плохо симулирует.

Почему Милан попадет в ТОП-3 в ближайшие несколько лет?

В Серии Б соперники попроще.

Что говорит Иско жене во время трансферного окна?

Твой Иско в зоне риска.

Оцените выступление Александрии в ЛЕ одной картинкой.



Назовите игрока Динамо, который в нынешнем сезоне забил больше всех голов.

Леднев.

Что скажут фанаты Ливерпуля по завершению нынешней кампании?

Вот следующий сезон ну точно наш.

Почему Заря имеет количественный перевес на поле?

Иван и Сеня заявлены, как один игрок.

Что изменилось бы, если бы Беседин не принимал допинг?

Ничего.

На кого из легенд Шахтера хотел быть похож Артем Беседин?

Дарио Срна.

Как Заря обыграла Динамо?

Со скрипом.

Что общего между Погба и Руни?

Оба не играют за МЮ.

Почему Челси получил бан от УЕФА?

Кепа тренировал команду без лицензии.

Как Роме пройти Гент?

Купить Рому.

Почему Барселона была бы непобежденной в хоккее?

Там игровое поле без углов.

Какая мечта всех темнокожих футболистов?

Чтобы все пятнистые совы вымерли.

О ком поговорка “Пришел, увидел, победил, ушел”?

Хачериди в Динамо-Брест.

Вальверде может покинуть Барселону

Если сдаст ВНО и поступит в педагогический на факультет физкультуры.

Тайсон — настоящий украинец!

Тоже хочет на работу в Италию.

Почему Реал не выиграл четвертую ЛЧ подряд?

Их тренер говорит “Раз, два, три, закончили”.

Почему Динамо не вышло из группы Лиги Европы с тремя маленькими командами?

Родители учили, что маленьких плохо обижать

Динамо выиграет чемпионат, Миколенко и Цыганков уйдут в топ-клубы.

Об этом и многом другом читайте в книге Лины Костенко "Записки українського самашедшого"

Правда ли, что Шахтёр в 2020 году провернет супертрансфер?

Правда, клубу как раз нужны повар и уборщик.

Почему МЮ поддерживает создание Суперлиги?

Там не нужно бороться за ТОП-4.

Почему Месси расстроился во время посещения Диснейленда?

Не прошел по росту на аттракцион. 👉

Почему статуе Ибрагимовича в Мальме оторвали нос?

Дезлатанизация.

"Игорь, соль закончилась, надо купить"

Как Динамо форварда покупало.

Почему СБУ заинтересовалась Шахтером?

В январе они экспортировали в РФ древесину.

От кого ждал предложение Хацкевич?

От Рыболовлева.

Почему Милан уволил Джампаоло, при этом назначив Пиоли, а не Спаллетти?

В Твиттере быстрее писать #PioliOut.

Барселона собирается менять тренера?

Нет, они предлагают ему пожизненный контракт.



Что сказали фанаты винницкой Нивы, когда Коллинз Нгаха возглавил команду?

“Видно, синку, шо не москаль”.

Как работает скаутская служба Динамо?

Плохо.

Как Андре Гомеш назвал первую часть сезона?

Страшный Сон.

Зачем Медиа Группа Украина создала телеканал Футбол 3?

Чтобы показывать больше повторов матчей Шахтера.

Делитесь своими шутками в комментариях под этой новостью, поднимите друг другу настроение перед Новым годом!