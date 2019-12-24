"Горняки" будут готовиться к возобновлению сезона в Белеке.
ФК Шахтер
24 декабря 2019, 16:29
Шахтер этой зимой проведет два сбора в турецком Белеке, сообщил официальный сайт "горняков".
Первый сбор донецкого клуба продлится с 20 по 30 января, второй – со второго по девятое февраля. Спарринг-партнеры "горняков" пока неизвестны.
Команда будет базироваться в отельном комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort.
Свой первый официальный матч в 2020 году Шахтер проведет в рамках 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики 20 февраля.