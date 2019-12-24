Украина

Защитник рассказал о целях команды на остаток сезона.

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о неудачных поединках команды, а также поделился о целях киевлян на остаток сезона.

"Матчи, за которые стыдно перед болельщиками? Это первый матч против Брюгге, в котором мы уступили с минимальным счетом (0:1). Также в этом контексте приходят в голову и поединки в чемпионате, где мы теряли очки там, где не имели права этого делать. Вспомнить хотя бы домашние матчи с Олимпиком (1:1), Десной (1:2) и Карпатами (1:1)".

"Конечно, никто не отменял задания стать чемпионом. Пока есть шансы, мы будем бороться и играть до последнего. В любом случае нужно выходить на каждый матч с задачей победить ради той многочисленной армии болельщиков, которые поддерживают команду. А очки будем считать, как сыграем последний тур".

Также защитник высказал свое мнение о работе тренерских штабов Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко.

"В общем разницы нет. Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Конечно, многое зависит и от того, на какой именно позиции я выхожу играть, но требования более или менее одинаковы", — цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что киевский клуб отправил защитника Романа Вантуха в аренду в Александрию.