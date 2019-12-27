Украина

КДК УАФ вынес наказание киевскому Динамо и черниговской Десне за поведение болельщиков.

Накануне состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола, по результатам которого было принято решение наказать два клуба УПЛ за поведение их фанатов.

Во время поединка 18-го тура УПЛ Десна — Динамо болельщики клубов вели себя неподобающим образом.

Десна получила штраф — обязательный денежный взнос в размере 100 000 гривен и закрытия фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.

Динамо также оштрафовано и сумма в три раза больше, чем у Десны — 300 тысяч гривен.

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