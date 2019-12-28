Украина

Украинец рассказал о скандале вокруг матча с российским клубом.

Бывший защитник Халадаша Юрий Габовда рассказал о скандале, который возник накануне товарищеского матча с Краснодаром-2 минувшим летом. Украинскому игроку запретили выходить на поле после слов о "москальских рожах".

"Был серьезный разговор со спортивным директором Халадаша накануне матча. За день до игры мне позвонили и сказали, что я не буду играть. Поднимался даже вопрос разрыва контракта.

Писали на почту клуба многие российские журналисты, даже левые какие-то люди нашли адрес и писали, какие-то отбитые фанаты. Писали: такой игрок, как Габовда, является фашистом, бандеровцем и не имеет права играть в команде, просим рассмотреть этот вопрос. Но в клубе работают умные люди, они все поняли и вошли в мое положение. Ничего такого, просто предупредили.

Личных сообщений было очень много. Если брать Instagram, было 400-500 сообщений, пока я не заблокировал свою страницу. Кто-то нашел номер телефона, было три звонка с российских номеров. Два-три дня был большой кипиш.

После запроса от российского сайта в УЕФА там отреагировали, что они не имеют никакого отношения к товарищеским матчам.

Не было никакой проблемы, ее просто раздули, потому что она была выгодна. Поднимали такой вопрос даже в Госдуме, комментировали депутаты", – рассказал Габовда в интервью YouTube-каналу Sport Traveler UA.

Габовда выступал в составе Халадаша с лета 2018 года и провел 42 поединка, отличившись одним голом. В начале декабря 30-летний игрок получил статус свободного агента.

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