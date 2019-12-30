Украина 30 декабря 2019, 18:44 Пятов — лучший игрок Шахтера в 2019 году Голкипер запомнился в этом году не только надежной игрой у своих ворот, но и заработанным пенальти в ворота Динамо Загреб. Андрей Пятов, Getty Images 30 декабря 2019, 18:44 Вратарь Андрей Пятов был назван болельщиками лучшим игроком Шахтера в 2019 году, сообщили "горняки" на официальной странице в Инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔥 Болельщики сделали выбор! Андрей Пятов – лучший игрок «Шахтера» в 2019 году! ⚒ ⠀ ⛔ Стена @piat30! 👏🏻 Как много ❤ нашему вратарю? ⠀ 🔥 Fans have made their choice! Andriy Pyatov is Shakhtar Player of 2019! ⚒ ⠀ ⛔ The Wall @piat30! 👏🏻 How many ❤s for our goalkeeper? ⠀ 🔥 Уболівальники зробили вибір! Андрій Пятов – найкращий гравець «Шахтаря» 2019 року! ⚒ ⠀ ⛔ Стіна @piat30! 👏🏻 Як багато ❤ нашому воротареві? Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 30 Дек 2019 в 7:00 PST Пятов вместе с Шахтером выиграл чемпионат и Кубок Украины в прошлом сезоне. В нынешней кампании на счету Андрея 25 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых он пропустил 26 мячей. Шахтер не смог выйти из группы Лиги чемпионов. В последнем туре "горняки" проиграли 0:3 Аталанте и вылетели в Лигу Европы, где сыграют против Бенфики. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Андрей Пятов Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте