Украина

Голкипер запомнился в этом году не только надежной игрой у своих ворот, но и заработанным пенальти в ворота Динамо Загреб.

Вратарь Андрей Пятов был назван болельщиками лучшим игроком Шахтера в 2019 году, сообщили "горняки" на официальной странице в Инстаграме.

Пятов вместе с Шахтером выиграл чемпионат и Кубок Украины в прошлом сезоне. В нынешней кампании на счету Андрея 25 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых он пропустил 26 мячей.

Шахтер не смог выйти из группы Лиги чемпионов. В последнем туре "горняки" проиграли 0:3 Аталанте и вылетели в Лигу Европы, где сыграют против Бенфики.

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