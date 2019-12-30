Украина

Болельщики высоко оценили работу Кирилла в уходящем году.

Полузащитник Кирилл Ковалец занял первое место в голосовании за лучшего игрока Александрии в 2019 году, сообщил официальный сайт клуба.

Также в тройку вошли хавбек Валерий Лучкевич и прошлогодний победитель вратарь Юрий Панькив.

Ковалец забил пять голов и сделал один ассист в 19 матчах за команду Владимира Шарана в этом сезоне.

Ранее этот приз доставался Андрею Запорожану (2009, 2013, 2014 год), Давиду Таргамадзе (2011, 2015), Артему Полярусу (2012, 2016), Кириллу Сидоренко (2010), Роману Яремчуку (2017) и Юрию Панькиву (2018).

Александрия идет на пятом месте в Премьер-лиге после 18 туров, опережая на 11 очков Мариуполь и на три отставая от занимающего второе место Динамо.

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