Хоть в 2019 почти каждый из нас и забил столько же голов в АПЛ, сколько Джесси Лингард, мы надеемся, что 2020 будет еще лучше.
Андрей Шевченко и админы Football.ua
31 декабря 2019, 16:53
Прежде всего хотим поблагодарить вас, уважаемые читатели, за то, что были с нами в 2019 году. Ждем вас на сайте и в 2020!
А теперь к пожеланиям:
- читателям Football.ua мы желаем крепкого здоровья, интересных материалов на этом сайте и в целом радоваться жизни;
- Тайсону желаем, воплотить, наконец, свою мечту;
- фанатам Динамо желаем процветания северных пятнистых сов;
- Алексею Михайличенко желаем купить пятый монитор и разобраться, как вернуть Динамо на вершину;
- всем остальным командам УПЛ желаем провести 2020 год так, чтобы 31.12.2020 мы выделили вас в отдельном пожелании;
- Ливерпулю желаем, чтобы следующий год точно был ваш;
- Интеру желаем выиграть Скудетто, а не как обычно;
- Лейпцигу желаем порадовать фанатов по всей Германии;
- Гарету Бэйлу желаем выиграть чемпионство где-нибудь на Открытом чемпионате Британии по гольфу;
- Неймару желаем солнечных деньков в Париже. Ну знаете, таких, без тени;
- Наконец, Андрею Шевченко желаем возглавить Милан. После победы на Евро-2020.
P.S. Не забудьте поздравить друг друга в комментариях и не стесняйтесь тут флудить — а зачем же еще вы проделали весь этот путь?