Украина

Хоть в 2019 почти каждый из нас и забил столько же голов в АПЛ, сколько Джесси Лингард, мы надеемся, что 2020 будет еще лучше.

Прежде всего хотим поблагодарить вас, уважаемые читатели, за то, что были с нами в 2019 году. Ждем вас на сайте и в 2020!

А теперь к пожеланиям:

- читателям Football.ua мы желаем крепкого здоровья, интересных материалов на этом сайте и в целом радоваться жизни;

- Тайсону желаем, воплотить, наконец, свою мечту;

- фанатам Динамо желаем процветания северных пятнистых сов;

- Алексею Михайличенко желаем купить пятый монитор и разобраться, как вернуть Динамо на вершину;

- всем остальным командам УПЛ желаем провести 2020 год так, чтобы 31.12.2020 мы выделили вас в отдельном пожелании;

- Ливерпулю желаем, чтобы следующий год точно был ваш;

- Интеру желаем выиграть Скудетто, а не как обычно;

- Лейпцигу желаем порадовать фанатов по всей Германии;

- Гарету Бэйлу желаем выиграть чемпионство где-нибудь на Открытом чемпионате Британии по гольфу;

- Неймару желаем солнечных деньков в Париже. Ну знаете, таких, без тени;

- Наконец, Андрею Шевченко желаем возглавить Милан. После победы на Евро-2020.

P.S. Не забудьте поздравить друг друга в комментариях и не стесняйтесь тут флудить — а зачем же еще вы проделали весь этот путь?