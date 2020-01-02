Украина

Полузащитник продолжит выступать в составе аргентинского клуба.

Колумбийский вингер львовских Карпат провел прошлый год в аренде в аргентинском Ривер Плейте и, судя по информации СМИ, продолжит выступать за клуб.

Как сообщает Gol Caracol, финалисты последнего розыгрыша Копа Либертадорес выплатят Карпатам за игрока 2,5 миллиона евро.

"Вера в меня со стороны тренера Гальярдо делает меня очень счастливым. Ценю возможность, которую он мне дает", — приводит слова колумбийца издание.

Карраскаль должен принять участие в передолимпийском турнире, который вскоре пройдет в Колумбии.

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