Украина

Защитник Роман Вантух намерен в ближайшем будущем выступать за киевскую команду.

Роман Вантух недавно перебрался в Александрию на правах аренды из Динамо. 21-летний футболист рассказал о своей бывшей команде – Олимпике, где два раза подряд становился лучшим футболистом месяца.

"В Олимпике замечательный коллектив, который мне сразу понравился. Там я чувствовал себя прекрасно. Ребята мне помогали с первых дней освоиться. Конечно, первое время было трудно и непривычно после молодежного футбола. Когда пришел в Олимпик, уже знал тренера по физподготовке Антона Дяченко, мы с ним работали в Динамо. Сначала больше с ним контактировал. Все ребята мне помогали в любых вопросах. Капитан Олимпика Дмитрий Гришко поддерживал. А то, что Олимпик базируется в Киеве — бонус (улыбается). Никуда ехать не пришлось".

Вантух рассказал о работе с Висенте Гомесом и Русланом Ротанем.

"Эти два тренера высокого уровня. Висенте тренировал молодежную команду Динамо, поэтому с его методами работы был очень хорошо знаком. Все его требования я знал. Мне с ним работалось легко и комфортно. С Шевчуком также было комфортно. Он сам настаивал на моем переходе в Олимпик. Динамо играло в товарищеском поединке с Олимпиком и тогда я ему понравился. Он ко мне очень хорошо относился, помогал, подсказывал".

"С приходом Гомеса изменилось кардинально все. Он с нами много работал, объяснял каждую деталь. У него есть своя методика работы. Он рассказывал, что разработал ее со своими испанскими коллегами. Еще когда в Динамо играл, тактические занятия с Висенте давали очень много информации. Он в Олимпике взрослых ребят учит тому же, чему и 19-летних динамовцев. Всех секретов рассказывать не буду (смеется)".

Также Роман поделился главной задачей на 2020-й год.

"Да, год был очень хорошим (улыбается). Главные цели на 2020 год — прогрессировать и вернуться в Динамо", — приводит слова Вантуха официальный сайт Динамо.

В первой части сезона Вантух выступал за Олимпик, где провел 10 матчей, забил один гол и отличился одним ассистом.

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