Украина

Болельщики Ференцвароша определились с лучшим наставником декады.

Состоялось голосование среди болельщиков венгерского Ференцвароша, в котором они определяли самого спешного тренера команды за последние 10 лет.

Первое место с большим отрывом досталось украинскому тренеру Сергею Реброву, за которого свой голос отдали 1627 респондентов, что составило 72,7% от общего количества.

Ребров пришел в команду в августе 2018 года и сумел выиграть чемпионат Венгрии и вывести клуб в групповой раунд Лиги Европы.

Второе место занял Томас Долл (16,5%), а третьим оказался Рикардо Мониш (77 голосов и 3,4%).

Отметим, что лучшим игроком декады признали Золтана Геру.

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