Болельщики Ференцвароша определились с лучшим наставником декады.
Сергей Ребров, Ференцварош
04 января 2020, 10:41
Состоялось голосование среди болельщиков венгерского Ференцвароша, в котором они определяли самого спешного тренера команды за последние 10 лет.
Первое место с большим отрывом досталось украинскому тренеру Сергею Реброву, за которого свой голос отдали 1627 респондентов, что составило 72,7% от общего количества.
Ребров пришел в команду в августе 2018 года и сумел выиграть чемпионат Венгрии и вывести клуб в групповой раунд Лиги Европы.
Второе место занял Томас Долл (16,5%), а третьим оказался Рикардо Мониш (77 голосов и 3,4%).
Отметим, что лучшим игроком декады признали Золтана Геру.
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