Украина

Руководитель Комитета сборных поделился своими впечатлениями от результатов команд.

Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич подвел итоги минувшего года и оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020.

"Минувший год стал самым ярким и красочным. Сборная U-20 выиграла чемпионат мира! Главная команда страны вышла в финальную часть Евро-2020. А две юношеские сборные, U-17 и U-19 пробились в элитный раунд чемпионата Европы. Результат на пятерку! Жаль, что "молодежка" не совсем удачно стартовала в отборе к Евро. Однако я уже говорил, что Руслану Ротаню было непросто, поскольку в полном составе команда собралась лишь накануне официальных матчей. Но я, как и раньше, уверен, что из Ротаня получится хороший специалист.

Перед отбором у меня был сдержанный оптимизм, но команда Андрея Шевченко проявила себя во всей красе. Мало того, что наша сборная обошла в турнирной таблице чемпионов Европы, португальцев, так еще и всю дистанцию квалификации было пройдено без поражений. Молодцы.

Прежде всего, хотелось бы, чтобы главная команда страны как можно удачнее выступила на чемпионате Европы. Игра "сине-желтых" дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, обученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим ее среди восьми лучших сборных континента.

Конечно, у Нидерландов очень сильная сборная, с Рональдом Куманом команда существенно прибавила. Но это футбол, и мы тоже вправе рассчитывать на успех, несмотря на все преимущества хозяев. Об Австрии сейчас что-то конкретное не скажу, но, учитывая то, как наш соперник прошел отборочный турнир, считаю, Украина, по меньшей мере, не уступает австрийцам", – рассказал Маркевич в интервью официальному сайту УАФ.

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